Özgür Özel'e memleketinde bir soğuk duş daha! İlçe seçim kurulu kabul etmedi

CHP adayı ve mevcut belediye başkanı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi, sekiz dakika geç teslim edildiği için ilçe seçim kurulu tarafından kabul edilmemişti. Şok gelişme üzerine Saruhanlı'nın mevcut CHP'li belediye başkanı Zeki Bilgin son ana kadar DEM Partisinin meclis üye listelerine vereceği ismi beklediklerini belirtip Saadet Partisi listesinden aday olacağını açıklamıştı.

ZEYTİNLİ ADAYLIĞINI GERİ ÇEKMİŞTİ

İlçe seçim kuruluna başvuran Saadet Partisi adayı Sezai Zeytinli istifa ederken, yerine CHP'nin mevcut Saruhanlı Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin aday gösterilmişti. İki partinin heyeti birlikte giderek başvuruyu yapmıştı.

İLÇE SEÇİM KURULU KABUL ETMEDİ

Tam her şey normale döndü derken İlçe Seçim Kurulundan gelen haber ilçe gündemine bomba gibi düştü. İlçe seçim kurulu iki partinin ortak listesini kabul etmedi. Durum böyle olunca mevcut CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in yaklaşmakta olan 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden adaylığı suya düşmüş oldu.

İL BAŞKANI YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan şok gelişme sonrası CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'den konuya ilişkin yazılı açıklama geldi. Özalper yaptığı açıklamada Zeki Bilgin'in Saadet Partisi listesinden aday olmasına ilişkin ilçe seçim kuruluna yaptığı başvuruya itiraz edildiğini belirtip şunları söyledi: "Bilindiği üzere, mevcut Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan adayımız Sayın Zeki Bilgin'in adaylık belgesinin ve meclis üyeleri listesinin geç verildiği gerekçesiyle partimiz Saruhanlı'da seçim yarışında olamayacaktır. Belediye Başkanımız Zeki Bilgin'in Saadet Partisi'nden aday gösterilmesine ilişkin aldığımız karar sonrası İlçe Seçim Kurulu'na adaylığının kabul olmaması yönünde itiraz yapılmıştır. Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu'dan bugün aldığımız bilgiye göre, mevcut Belediye Başkanımız Sayın Zeki Bilgin'in Saadet Partisi'nden seçime girmesine ilişkin yapılan itiraz kabul edilmiştir. Zeki Bilgin'in adaylığına ilişkin yapılan itiraz, Siyasi Partiler Kanunu'nun 40. maddesine göre kabul edilmiştir." dedi.

"KARARA İTİRAZ ETTİK"

Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu'nun kararına ilişkin Manisa İl Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu'nda itiraz sürecini başlattıklarını belirten İlksen Özalper konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Şimdi tüm gözler CHP İl Başkanlığının il seçim ve yüksek seçim kuruluna yaptığı itirazlara çevrildi. Eğer itirazlar sonuç vermezse CHP'li mevcut Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin yerel seçimlerde aday olamayacak.

NELER OLMUŞTU

Yüksek seçim kurulunun açıkladığı seçim takvimine göre siyasi partilerin belediye başkan ve meclis üye aday listelerini 20 Şubat saat 17.00'a kadar teslim etmeleri gerekiyordu. CHP Saruhanlı İlçe Başkanlığı içinde Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in belediye başkan adaylığı başvurusunun da yer aldığı listeleri saat 17.08 itibariyle ilçe seçim kuruluna teslim etmiş ilçe seçim kurulu da utanak tutarak başvuruyu kabul etmemişti. Yaşanan şok gelişme sonrası Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin açıklama yaparak seçimlere Sadet Partisi listelerinden gireceğini açıklamıştı. Bilgin başvurunun geç yapılmasına gerekçe olarak da DEM Partiyi göstermişti. Son ana kadar DEM Partinin CHP'nin belediye meclis listelerine vereceği isme beklediklerini belirten Zeki Bilgin saat 15.50 itibariyle dosyaların ilçe seçim kuruluna ulaştırıldığını fakat başvurunun elektriklerin kesik olması nedeniyle sisteme girişinin yapılamadığını iddia etmişti.

Kendi beceriksizliklerinin faturasını AK Partiye atan Bilgin bir iş makinasının elektrik tellerinhi koparması sonucu elektrik kesintisi yaşandığını belitip olaydan AK Partiyi sorumlu tutmuştu. CHP'nin liçe seçim kuruluna yaptığı itiraz kabul görmeyince önceki gün Zeki Bilgin Saadet Partisi yetkilileri ile birlikte ilçe seçim kuruluna giderek seçimlere saadet partisinden girmek için gerekli başvuruyu yapmıştı.