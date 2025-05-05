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Özgür Özel'e saldıran provokatörün emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran ve akabinde gözaltına alınan provokatör Selçuk Tengioğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Tengioğlu ifadesinde 'Bir anda spontane olarak sağ elim kalktı ve Özgür Özel'e vurdum' dedi. Öte yandan Özel'e saldıran şüphelinin kaldığı otelin mühürlendiği öğrenildi.

HABER MERKEZİ5 Mayıs 2025 Pazartesi 16:56 - Güncelleme:
Özgür Özel'e saldıran provokatörün emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Gözaltı süresinin 1 gün uzatıldığı öğrenilen Tengioğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

SPONTANE OLARAK VURMUŞ

Şüphelinin ifadesinde saldırıyı daha önceden planlamadığını belirterek "Bir anda spontane olarak sağ elim kalktı ve Özgür Özel'e vurdum" dediği öğrenildi.

Tengioğlu'nun bir süre Adana'da piskolojik tedavi gördüğü de belirlendi.

BİRÇOK İŞTE ÇALIŞMIŞ

Şüphelinin geçmişte boyacılık ve marangozluk gibi işlerde çalıştığı belirlenirken, son dönemde Alanya'da bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi. Şüphelinin ifadesinde sezon açılması nedeniyle bu olay meydana gelmeseydi, yakın zamanda Alanya'ya çalışmak için gideceğini söylediği belirtildi.

KALDIĞI OTEL MÜHÜRLENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özgür Özel'e saldıran şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun Beyoğlu'nda kaldığı otel ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

Selçuk Tengioğlu'nun polisteki işlemlerine devam edilirken, şüphelinin Beyoğlu'nda kaldığı otelin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Otel belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

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