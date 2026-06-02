İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ile başka suçtan tutuklu iş insanı Turgut Koç'un Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alındı.

Soruşturma kapsamında ifade veren Özkan Yalım, CHP Genel Başkanlığı yarışında Özgür Özel'in desteklenmesi amacıyla yoğun çalışma yürüttüğünü öne sürdü.

Yalım, yaklaşık 40 ilde delegelerle birebir görüşmeler yaptığını ve yüzlerce delegeyle telefon üzerinden temas kurduğunu belirterek, kurultay öncesinde 115 delegenin destek imzası verdiğini iddia etti.

"İMZALARI TOPLAYIP TESLİM ETTİM"

İfadesinde, destek beyanlarını içeren imzaların kendisi tarafından toplandığını öne süren Yalım, bu belgeleri parti yönetiminde görevli isimlere ilettiğini söyledi.

Soruşturma dosyasında yer alan bu iddiaların savcılık tarafından değerlendirildiği öğrenildi.

DELEGELERLE İLGİLİ TALEPLER

Yalım, bazı delegelerin destek karşılığında çeşitli taleplerde bulunduğunu ileri sürdü. İfadesinde, bazı kişilerin yakınlarının belediyelerde işe alınmasına yönelik taleplerin kendisine iletildiğini ve bunların parti içerisindeki ilgili isimlere aktarıldığını söyledi.

Bu iddialara ilişkin resmi kurumlar tarafından yapılmış bir tespit veya yargı kararı bulunmadığı öğrenildi.

SEÇİM SÜRECİNE MALİ DESTEK

Özkan Yalım, ifadesinde kurultay döneminde seçim organizasyonu ve kampanya giderleri için talep edildiğini öne sürdüğü 1 milyon lirayı bir aracı üzerinden teslim ettiğini belirtti.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet", "rüşvet almak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 23 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Mehmet Ayıp Demirbülen tutuklanmıştı.

Şüpheliler Ayça Aypek Şenay, Gülhan Aydın, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.