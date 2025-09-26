İSTANBUL 23°C / 16°C
Güncel

Özgür Özel'e seslendiler: Kokuyu takip et, İzmir'e gel

İzmir'de 5 ilçede maaş alamayan belediye işçileri iş bırakınca ortalık çöpten geçilmez oldu. İzmir halkı rezaleti görmezden gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'Koltuk kavgasını bırakın, İzmir'e gelin. Başkanlarınızın imza attığı çöp rezaletini görün' çağrısı yaptı.

26 Eylül 2025 Cuma 08:15
Özgür Özel'e seslendiler: Kokuyu takip et, İzmir'e gel
ABONE OL

Türkiye'nin üçüncü büyük kenti İzmir, çöpe teslim oldu. Karşıyaka, Çiğli ve Buca'daki çöp dağları İzmirlileri bezdirdi. Vatandaşlar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sokaklardaki çöp dağlarını görmeye davet etti. İzmirliler, "CHP'nin kalesi olarak görülen kentimiz perişan halde. Özgür Özel koltuk kavgasını bıraksın, halkın gerçek sorunlarıyla uğraşsın. Silivri'ye gideceğine İzmir'e gelsin. Rezaleti kendi gözleriyle görsün" dedi.

İzmir'de geçtiğimiz haftalarda Buca, Karabağlar ve Konak ilçeleri ile başlayan çöp krizi bu sefer de kentte en yoğun nüfusun yaşadığı Karşıyaka ve Çiğli ilçelerine sıçradı.

İşçiler Karşıyaka Belediyesi'nde 5, Çiğli Belediyesi'nde ise 2 aylık maaşlarını alamayınca iş bıraktı. İki ilçede cadde ve ara sokaklarda biriken çöpler vatandaşları isyan ettirdi. Sabah'ın haberine göre, İzmirli vatandaşlar yaşanan rezalete tepki gösterdi.

'İZMİR BUNU HAK ETMİYOR'

Bir çocuk annesi Figen Özboyacı (45), "Türkiye'nin 3. büyük kenti İzmir bunu hak etmiyor. İzmir ve Karşıyaka, CHP'nin kalesi olarak görülüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'e gelip partisinin kalesi şehrin ne halde olduğunu görsün. Sokaklar çöp içinde. İnanılmaz koku var. Etrafa mikrop saçılıyor. Yakında fareler de sokaklara çıkacak. Yurtdışından müşterilerimiz görünce şoke oluyor. İzmir'in neden bu halde olduğunu anlatamıyoruz" diye konuştu.

Emekli bankacı Enver Güzel (48) ise, "2003'ten beri Karşıyaka'da yaşıyorum. Böyle bir pislik görmedim. Fareler kol geziyor. Hastalığa yakalanacağız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti içinde yaşanan koltuk kavgasını bıraksın, İzmir'e gelsin rezaleti kendi gözleriyle görsün" dedi.

UTANÇ VERİCİ

Emir Atalay da, "Yemek sektöründeyiz. Temizlik çok önemli. Dükkân ne kadar temiz olsa da sokaklar da temiz olmalı. Dışarı çıktığımızda nefes alamıyoruz. Özgür Özel, buraya gelip 'Bu şehre ne yaptınız?' diye sorsun" dedi.

Eda Engin ise, "Ofisimde oturamıyorum. Kapıyı açınca sinekler içeri giriyorlar. Sinek ilacıyla yaşıyoruz. Akşamları fareleri görmeye başladık. Çöpler nedeniyle yol kapandı, kullanamıyoruz. İzmir gibi kentin bu duruma gelmesi utanç verici" diye konuştu.

Aysel Güral, "Hizmet yok. Pislik çok. Eskiden Karşıyaka'ya imrenirdik. Ne hale geldi. Varoş bir yere döndü. Olan vatandaşa oluyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesi lazım" dedi.

Erdem Karadişoğlu ise, "Deniz kenarında da kanalizasyon kokusu var. İzmir'e yıllardır bir çivi çakılmadı" diye konuştu.

Duygu Aydın, "Görüntü güzel değil. Sinekler dolu. Koku var. Fareler ve böcekler var. Bunlardan şikâyetçiyim. Belediye başkanından bu manzarayı düzeltmesini bekliyoruz" dedi.

