CHP'de gözler 30 Haziran'da görülecek şaibeli kurultay davasına çevrildi. 30 Haziran'daki karar öncesi sessizliğini bozan Kemal Kılıçdaroğlu, "13 yıl partiyi ben yönettim... Kayyum gelse daha mı iyi olur?" dedi. Kılıçdaroğlu'na cevap veren CHP Genel Başkan Özgür Özel, "Görevi kabul etmek tarihi bir hata olur." ifadelerini kullandı.

VEKİLLERDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK YAĞDI

Kılıçdaroğlu'nun partiye dönmeye yeşil ışık yakması sonrası bazı partililerden Kemal Kılıçdaroğlu'na iptal davası öncesi destek paylaşımları geldi.

CHP'nin İzmir Milletvekili Mahir Polat sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çıkarak, "Parti kültürünü ve milletim vicdanını bilmeden 7.Genel Başkanımıza saldıranlar emin olun ki , siyasi anlamda "Partimizin Harim-i ismetinde boğulacaktır. " ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olarak, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İlgezdi açıklamasında parti içindeki nankörlüğe değinerek, "7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sistemli, aşağılık saldırılar; yalnızca kendisine değil, bu partinin yıllar süren onurlu mücadelesine yöneliktir. Ahlaksızlık, hadsizlik ve nankörlükle birleşen bu linç kampanyasının ne siyaseten ne de vicdanen karşılığı yoktur." Sözlerini söyledi.

"SEVİYESİZ KAMPANYALARIN KARŞISINDA SUSMAYACAĞIZ"

CHP Milletvekili Deniz Demir'de Kılıçdaroğlu safındaki yerini alırken, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Demir, Kılıçdaroğlu'na iftira atıldığına vurgu yaparak "Cumhuriyet Halk Partisi'nin vicdanlı neferleri olarak bu çirkin dilin, bu seviyesiz kampanyaların karşısında susmayacağız." dedi.

"TEHDİT EDENLER GERÇEK CHP'Lİ OLAMAZ"

CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Özgür Özel yönetimini sert bir dille eleştirerek, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ortada olmayan bir kararın çıkma ihtimali üzerinden hele ki hiçbir dahli bulunmayan bir süreç üzerinden türlü yakıştırmalar yaparak; sosyal medya üzerinden algı operasyonlarıyla haysiyet cellatlığını organize edenler ve aparatları ile hakaret ve tehdit edenler gerçek CHP'li olamaz. Bu yakıştırmaları ima edenler dahi CHP'li ahlakından nasibini almış olamazlar. Görevi ve konumu ne olursa olsun!" sözleriyle yüklendi.

CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na desteğini belirterek , Kemal Kılıçdaroğlu ahlak demektir Kemal Kılıçdaroğlu dürüstlük demektir Kemal Kılıçdaroğlu özveri demektir Kemal Kılıçdaroğlu hertürlü ihanete rağmen CHP ye mesafeli kesimleri CHP ye oy vermeye ikna etmiş yüzde 48,5 oy almış bir DEMOKRASİ'yi içine sindirmiş bir liderdir." sözlerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan milletvekilleri;

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğu

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır