Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Aziz milletim, değerli milletvekillerimiz, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, kıymetli misafirleri sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyor, AK Partimizin grup toplantısında sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Grubumuza teşrif eden değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Dayanışmanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"CEMAL ÖZTÜRK'E YÜCE ALLAHTAN RAHMET NİYAZ EDİYORUM"

26 ve 27. Dönem Giresun Milletvekilimiz Cemal Öztürk kardeşimiz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede emaneti sahibine teslim etti. Merhum yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk'e yüce Allahtan rahmet niyaz ediyorum.

Rabbim mekanını cennet eylesin. Ailesine, yakınlarına Giresunlu kardeşlerime ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.

Aziz kardeşlerim, değerli yol ve dava arkadaşlarım. Ekonomide yılın 3. çeyrek verileri geçen aydan itibaren açıklanmaya başladı. Kasım ayının ilk günlerinde yılın ilk 9 ayına dair turizm istatistikleri milletimizle paylaşılmıştı. Buna göre ilk 9 ayda ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 artarak 49 milyon 993 bine çıkmıştı. Turizm gelirlerinde ilk 3 çeyrekte 50 milyar doları yakalamıştık. Böylece tüm zamanların 3 çeyrek rekorunu kırmıştık.

Pazartesi günü açıklanan büyüme rakamları da müsbet geldi. Ekonomimiz sürdürdüğü büyüme trendini devam ettirdi. Türkiye ekonomisi, 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,7 büyüyerek istikrarını korumuştur. G20 ülkeleri arasında 5. sırada yer aldık.

Kasım ayı enflasyonumuz 0,87 geldi. Temel mal enflasyonu yüzde 18'ler seviyesine indi. Deprem konutları ve sosyal konut projelerimizde birlikte kira enflasyonunda hızlı bir gerileme bekliyoruz.

"TÜRKİYE'NİN HEDEFİ BELLİDİR"

Her zaman söylediğim gibi, Türkiye'nin hedefi, rotası, izleyeceği güzergah bellidir. Bu hedef 86 milyonun refahını kalıcı şekilde artırmaktır. Bu hedef 2028 yılında 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır. Bu hedef, gelecek 3 yıl içinde mal ihracatımızı 375 milyar dolara çıkarmaktır.

Bu hedef yine 3 yıl sonra turizmde 100 milyar dolar gelir elde etmektir. Bu hedef, ülkemizi 2 trilyon dolar maliyeti olan terör belasına son vererek Türk ekonomisini şahlandırmaktır.

Bölgemizdeki sıcak çatışmalara, küresel ekonomideki belirsizliklere , ticaret savaşlarına, Türkiye'nin önünü kesmek için türlü oyunlar çeviren odaklara rağmen hamdolsun hedeflerimizde kopmadık, kopmuyoruz.

Bizi cesur kılan, hedeflerimize ulaşacağımıza olan sarsılmaz inancımızdır.

Daha aydınlık bir Türkiye'ye hep beraber vasıl olacağız. Bu ülkeye yeni bedeller ödetmeyecek, bedel ödetmek isteyenlere de geçit vermeyeceğiz.

Suyu önce bulandırıp, bulanık suda sazan avına çıkan simsarların oyunlarına gelmeyeceğiz. Elbette ekonomide rakamlar, oranlara önemlidir. Ama aslolan 86 milyonun topyekün düşüncesi, fikri ve kanaatidir. Aslolan, esnafın, tüccarın, emeklini, emekçinin ne dediği, ne hissettiğidir. Bu süreçte sadece oranlara bakmıyor, çarşıya pazar esnafa tüccara reel sektörün kalbinin attığı sanayi bölgelerimize de kulak veriyoruz.

Gelen talep ve şikayetleri dikkatle dinledik. Kabine toplantımız sonrasında KOBİ'lerimizle ilgili müjdelerimizi paylaştık.

İstihdamını koruyan KOBİ'lerimize çalışan başına verdiğimiz 2500 liralık desteği, 2026 senesinde 3.500 liraya yükseltiyoruz.

"YENİ PROGRAMIMIZIN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Özellikle G20 liderler zirvesi vesilesiyle bulunduğumuz Güney Afrika Cumhuriyeti'nde önemli temaslar gerçekleştirdik. Bu ülkeler, gerek iktisadi güçleri, gerek dünya siyasetindeki ağırlıklarıyla, küresel sorunlara çözüm arayışında ön plana çıkıyor. Biz de G20'nin en aktif üyelerinden biri olarak gereken desteği veriyoruz. 2015 yılındaki dönem başkanlığımız sırasında düşük gelirli ülkelerin sesi olmuştuk.

Türkiye dik duruşuyla takdir buluyor. Bu hukuka 20 yıl boyunca gölge düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Biz her şeyden önce, vicdan sahibi bir millet ve devletiz. En yakınımızdan en ücra köşeye kadar imkanlarımız ölçüsünde el uzatmak bizim için çekinilecek bir durum değildir. Tam tersine, Türkiye'nin alan el konumundan veren el konumuna gelmesi ülkemiz ve milletimiz adına bir kıvanç vesilesidir. Nasıl 103 bin tonu aşan insani yardımlarımızla Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülkelerden biriysek, neredeyse tüm dünyanın sessizlikle izlediği Sudan'daki trajediye de en fazla hassasiyet gösteren biziz.

İstiyoruz ki, çocuklarımıza her alanda müreffeh bir ülke emanet edelim. İstiyoruz ki, gençlerimize demokrasi standartları, hukuk ve yaşam standartları çok yüksek bir Türkiye teslim edelim. Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önündeki engelleri kaldıralım.

Bizim yegane niyetimiz budur. Bizim siyasette varlık gayemiz budur. İşte geçtiğimiz günlerde savunma sanayiinde bir başarıya daha imza attık. Kızılelma, havadan-havaya görüş ötesi hedefi vurabilen ilk insansız savaş uçağı oldu.

Türkiye, hava savunmasında çok stratejik bir imkana sahip olma yolunda üstünlük elde etti. Milletimize bu gururu yaşatan tüm kurumlarımıza buradan samimi tebriklerimi iletiyorum.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ: CELLAT GÖRMEK İSTİYORSA KENDİ TARİHİNE BAKSIN

Bu arada, testler Sinop'ta yapıldı. Bu küresel başarıya Sinop'ta ulaşıldı. Biliyorsunuz CHP Genel Başkanı bu testleri, "balıklar rahatsız oluyor." diyerek eleştirmişti. Biz ona yine iİnoplu Diyojen'in meşhur sözüyle cevap verelim: Gölge etme başka ihsan istemez.

Siz gidin, kurultay üstüne kurultay yapın. Kendi iç meselelerinizle uğraşın. Önce içinizdeki yolsuzluk yapanları ayıklayın. Bize gölge etmeyin yeter.

Şimdi çıkmış, artık ismini bile duymaya tahammül edemedikleri selefi Kılıçdaroğlu gibi birilerini "cellat" olmakla itham ediyor. Neymiş DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye sürecine katkı vermesi Stockholm sendromuymuş. Yani celladına aşık olmakmış. Ya insanda biraz utanma olur. Hadi Türkiye'yi bilmiyor, dış politikadan haberin yok. İnsan bari kendi geçmişini , kara sicilini bilir. Bu beyefendiye sormak lazım. Sen ömrün boyunca CHP'nin utanç lekeleriyle dolu tarihini hiç mi okumadın? Tek parti faşizminin bu millete neler yaşattığını hiç mi öğrenmedin?

Sen kimin cellat, kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin. Ama benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir. Şurada Ulus meydanında, İstiklal Mahkemeleri'nde alelacele kararlar alıp darağaçlarında kimin devirdiğini milletim gayet iyi bilir.

Merhum Menderes'i adım adım darağacına kimin taşıdığını milletim bilir. Terörle mücadele adı altında Tunceli'den başlayarak bizim dönemimize kadar Kürt kardeşlerimizin kanını kimin döktüğünü milletim çok iyi bilir. Sayın özel, hedef saptırmasın, bir cellat görmek istiyorsa aynaya baksın. Kendi tarihine baksın, CHP'nin geçmişine baksın. Celladı orada görecektir.

AK Parti olarak bizim tavrımız bellidir. Onlar ne yaparsa yapsın biz, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Laz'ıyla tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edeceğiz.

Evlatlarımıza terörün karanlık gölgesinin düşmediği bir Türkiye'yi inşallah teslim edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak bir siyasi risk alıyorsak sadece elimizi değil, gövdemizi de taşın altına koyuyorsak işte bunun için alıyoruz.

Biz devletlerden, milletlerden bir millet değiliz. Biz inancımızla, kimliğimizle 3 kıta 7 iklimde düzen kurmuş Türk milletiyiz. Biz tarihiyle, vicdanıyla, merhametiyle, adaletiyle büyük Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz.

Umut üzerine bir gelecek inşa etmenin mücadelesini verdik. 23 yıl boyunca hangi alanda özgürlükleri genişletsek "aman geriye gideriz" diyerek korku saldılar. Tam tersine Türkiye büyüdü, güçlendi, her alanda daha da ileriye gitti.

Kardeşlerim unutmayın, önce zihinlerdeki prangaları kırıp atacağız. Önce ufkumuzu karartan zincirlerden kurtulacağız. Önce biz kendimize inanacak, kendimize güvenecek emin adımlarla geleceğe yürüyeceğiz.