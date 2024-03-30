Özgür Özel'e tepkiler dinmiyor: Terör seviciliğini apaçık ortaya koydu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepkiler sürüyor. 15 Temmuz şehidi polis memuru Fırat Bulut'un ağabeyi Murat Bulut, "CHP'nin sözde Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz Şehitleri'ne zibidi deme gafletinde bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlığına yakışmayan bu zat, yaptığı patavatsızlıkla da gerçek yüzünü ve terörist seviciliğini apaçık ortaya koymuştur. PKK'ya terör örgütü diyemeyen, 15 Temmuz'un kurgu olduğunu savunan bu zihniyetin aziz şehitlerimizi ağzına alma hakkı da, haddi de yoktur. Bu gibi insanların siyaseten Türk milletine fayda sağlamak yerine zarar vereceği aşikâr olup derhal istifa etmeli ve gereken cezayı almalıdır. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" dedi. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammed Yalçın, darbe girişiminin yaşandığı gece, 'Bu vatan kolay kazanılmadı' diyerek arkadaşları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gitti. Muhammed, babasının eve dön çağrısına, 'Tamam baba geleceğim' dedikten sonra atılan bombayla şehit düştü.

'TERÖRİSTLER MECLİS'TE'

Sabah'ın haberine göre, Özgür Özel'e tepki gösteren baba Yalçın, "Bu adam zavallı, çok yazık. Terörist dağda değil Meclis'te. Devlet düşmanlarına selam gönderen bir insandan ne beklenir? Düşman aramaya gerek yok, düşman CHP. Oldum olası ülke bunlardan çekiyor. Ama bu dünya gelip geçici, öbür dünyada o şehitlerin karşısına nasıl çıkacaklar?" diye konuştu.

Lise öğretmeni Ömer Faruk Çatal, Genelkurmay Başkanlığı önünde vurularak gazi oldu. Çatal'ın kardeşi Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal da 2 yıl önce Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düştü. Ömer Faruk Çatal, "Bunlar nereden emir alıyor, kimin ağzıyla konuşuyor, kimin sözcülüğünü yapıyor herkes biliyor. Bunlar 15 Temmuz'un ruhunu bilmez, anlamazlar. Anca çamur atmayı bilirler" dedi.