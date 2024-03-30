İSTANBUL 26°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2024 Cumartesi / 21 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Özgür Özel'e tepkiler dinmiyor: Terör seviciliğini apaçık ortaya koydu
Güncel

Özgür Özel'e tepkiler dinmiyor: Terör seviciliğini apaçık ortaya koydu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 15 Temmuz darbesine direnen vatandaşlara ‘zibidi' demesi, gazileri ve şehit ailelerini üzdü. Şehit ağabeyinden, 'Terör seviciliğini apaçık ortaya koydu' tepkisi geldi.

Sabah30 Mart 2024 Cumartesi 07:29 - Güncelleme:
Özgür Özel'e tepkiler dinmiyor: Terör seviciliğini apaçık ortaya koydu
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepkiler sürüyor. 15 Temmuz şehidi polis memuru Fırat Bulut'un ağabeyi Murat Bulut, "CHP'nin sözde Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz Şehitleri'ne zibidi deme gafletinde bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlığına yakışmayan bu zat, yaptığı patavatsızlıkla da gerçek yüzünü ve terörist seviciliğini apaçık ortaya koymuştur. PKK'ya terör örgütü diyemeyen, 15 Temmuz'un kurgu olduğunu savunan bu zihniyetin aziz şehitlerimizi ağzına alma hakkı da, haddi de yoktur. Bu gibi insanların siyaseten Türk milletine fayda sağlamak yerine zarar vereceği aşikâr olup derhal istifa etmeli ve gereken cezayı almalıdır. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" dedi. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammed Yalçın, darbe girişiminin yaşandığı gece, 'Bu vatan kolay kazanılmadı' diyerek arkadaşları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gitti. Muhammed, babasının eve dön çağrısına, 'Tamam baba geleceğim' dedikten sonra atılan bombayla şehit düştü.

'TERÖRİSTLER MECLİS'TE'

Sabah'ın haberine göre, Özgür Özel'e tepki gösteren baba Yalçın, "Bu adam zavallı, çok yazık. Terörist dağda değil Meclis'te. Devlet düşmanlarına selam gönderen bir insandan ne beklenir? Düşman aramaya gerek yok, düşman CHP. Oldum olası ülke bunlardan çekiyor. Ama bu dünya gelip geçici, öbür dünyada o şehitlerin karşısına nasıl çıkacaklar?" diye konuştu.

Lise öğretmeni Ömer Faruk Çatal, Genelkurmay Başkanlığı önünde vurularak gazi oldu. Çatal'ın kardeşi Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal da 2 yıl önce Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düştü. Ömer Faruk Çatal, "Bunlar nereden emir alıyor, kimin ağzıyla konuşuyor, kimin sözcülüğünü yapıyor herkes biliyor. Bunlar 15 Temmuz'un ruhunu bilmez, anlamazlar. Anca çamur atmayı bilirler" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.