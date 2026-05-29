Özgür Özel'e yakın isimden ''kurultay'' itirafı: Oy pusulasını gösterene rüşvet verdim

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya yakınlığı ile bilinen Beşiktaş kongre üyesi iş insanı Turgut Koç geçtiğimiz 13 Mayıs'ta 'fuhuşa aracılık ve uyuşturucu' soruşturmasında tutuklandı. Turgut Koç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak itirafçı oldu. Koç, CHP'nin mutlak butlan kararı verdiği 38. Olağan Kurultayı'nda delege pazarlıkları ile ilgili önemli bilgiler verdi.

OYUN FOTOĞRAFINI ÇEKTİLER

Özgür Özel'in en büyük destekçisinin yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu belirten Turgut Koç, ifadesinde "Kurultayın düzenlendiği tarihte Ankara Marriott Otelde konakladım. Oy kullanan delege kendisine ait delege kartını, nüfus cüzdanını, kullanılmış damgalı bulunan oy pusulasının yanına koyarak fotoğraf çekerlerdi. Bunun karşılığında kimin oy verdiğini anlardık. Kurultay günü 20 bin TL isteyen Etimesgut delegesine, Özgür Özel'i desteklemesi için banka hesabımdan 10 bin TL gönderdim. Bu para karşılığı 2 kurultay delegesi Özel'i destekledi" dedi.

Turgut Koç, Özgür Özel'e yakınlığı ile biliniyor

DELEGEYLE PAZARLIK YAPILDI

Dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'la da pazarlık yaptığını belirten Koç, "Özgür Özel'e destek vermesini istedim. Görüşmemizde yanımda olan Nadir Ataman, Ekrem İmamoğlu'nu arayarak, Recep Gürkan'ın Özel'i destekleyeceğini beyan etti. Bunun karşılığında yeni dönem belediye başkanlığı için İmamoğlu ve Özel'den söz aldı. Özel'in seçim koordinasyon merkezine Yalova İl Başkanı, Bolu İl Başkanı ve Sakarya İl Başkanını götürerek Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile görüştürdüm. Karşılığında Yalova Belediye başkanlığı için pazarlık yapıldı. Delegelerin kurultayda oy vermeleri karşılığında şu an Yalova Belediye Başkanı olan Mehmet Gürel aday gösterilip seçildi" itirafında bulundu. Şüpheli Koç, Özgür Özel'in Kahramanmaraş ziyaretinde Kalender Özdemir ile birlikte bulunduğunu belirterek, "Kalender Özdemir buradaki delegelerle Özel arasında temas kuran kişidir. CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu doğrudan Veli Ağbaba ile görüşüyordu. Kurultayda Özel'i desteklediler, bunun karşılığında ne vaatler verildiğini bilmiyorum" ifadesini kullandı.