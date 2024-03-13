Özgür Özel'in ''25 dakikada buradayım'' itirafına AK Parti'den cevap: Biz yaptık, keyfini çıkar

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesaplarından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iş dünyası ile buluşma etkinliğinde yaptığı konuşmadan bir kesit paylaştı.

"25 DAKİKADA BURADAYIM" İTİRAFI

Videoda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Evden çıktık, 25 dakika sonra buradaydım. Manisa'nın İzmir'e en yakın noktasında oturuyorum. Buradaki katılımcıların pek çoğu buradan ayrılıp evlerine giderken benden daha fazla zaman harcayacaklar." sözleri yer aldı.

AK PARTİLİ İNAN: YILLARDIR AYNI DUYGULARI PAYLAŞIYORDUK

Paylaşımda CHP Lideri Özel'e teşekkür eden AK Partili İnan şu ifadeleri kullandı:

Sayın Özgür Özel İzmirlilerin trafik çilesini ancak bu kadar güzel anlatabilirdi. Çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum. Yıllardır biz de aynı duyguları paylaşıyorduk.

İzmir'de evden çıkıp işe gitmek saatler alırken, AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Sabuncubeli Tüneli sayesinde İzmir-Manisa arasını 25 dakikaya biz düşürdük. Keyfini çıkar