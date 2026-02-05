Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tv100'e açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarına tepki gösteren Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel sadece bir senaryo üzerinden kendine verilen bir metinle oynamaya çalışıyor. 3 yıldır siz buraya bir emek vermemişsiniz, devlet gelmiş konutları teslim etmiş. Kendi yapmadıklarını örtmek için 3 yıl sonra deprem bölgesi akıllarına gelmiş. Bu kadar cahil olunmaz. Biz çek/senet işlerinden anlamayız. Onlar daha iyi bilir.

Millete teslim edeceğiz deyip etmedikleri konutları bitirsinler. Ankara'da Mamak'ta vatandaşımızın beklediği konutları bitirip sonra bize soru sorsunlar."

Biz 24 yıldır iktidarda birçok afet yaşadık. Seller yaşadık, yangınlar yaşadık, afetler yaşadık. Şimdi orada gittik söz verdik milletimize teslim ettik. 2011 Van depremi, vatandaşımız 345 lira sabit faizsiz bir şekilde ödüyor. Senet imzalayacaklar, faiz alacaklar, enflasyon farkını ekleyecekler gibi milletimizi aldatmaya çalışıyorlar ya bakalım.

Şimdi Elâzığ depremi vatandaşımız aylık bin 350 TL taksit ödüyor yapılan yeni ev için. 2020 Malatya depremi için vatandaşımız 3 bin 500 TL taksit ödüyor sabit faizsiz ve 18 yıl sabit şekilde.

