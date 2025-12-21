CHP'nin 76'ncı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi kapsamında Saraçlar Caddesi'nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Edirne Belediyesi'ni öven açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kent genelinden çekilen fotoğrafları paylaşarak, mevcut tabloyla anlatılanlar arasında büyük fark olduğunu ortaya çıkardı.

Çamurla kaplı sokaklar, çukurlarla dolu yollar, patlayan altyapı hatları ve taşan çöp konteynerlerine ait görüntüleri paylaşan İba, "Anlatılan Edirne ile yaşanan Edirne arasında uçurum var" dedi.

CHP'li belediyenin yol ve altyapı çalışmalarına ilişkin iddialarını eleştiren İba, bazı bölgelerde yolların kullanılamaz halde olduğunu belirterek, Çilingirler Caddesi'nde yaşanan bir yaralanma olayını örnek gösterdi.

Özel'in su sorununa ilişkin açıklamalarına da değinen İba, Edirne'de yaşanan sıkıntının belediyenin yıllardır bakım yapmamasından kaynaklandığını savundu. İba, sorunun çözümünde DSİ ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti.

Altyapı sorunlarının sona erdiği yönündeki açıklamaların sahadaki durumla örtüşmediğini ifade eden İba, "Kürsüde anlatılanlarla vatandaşın günlük hayatta yaşadıkları birbirini tutmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

İba, açıklamasını "Gerçek Edirne'yi en iyi Edirneliler biliyor. Takdir milletimizin" sözleriyle tamamladı.