Özgür Özel'in ekibinde ilk çatlak! 9 isim anahtar listeyi deldi

Cumhuriyet Halk Partisi, tarihi kurultayı geride bıraktı. 13 yıllık genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kariyerine bir yenilgi daha yazdı. Koltuğunu kendisine en yakın isimlerden olan hatta sağ kolu olarak gösterilen Özgür Özel'e kaptırdı. Oğuz Kaan Salıcı'nın hazırladığı listeden bazı isimlerin, Özgür Özel'in listesini delip delmeyeceği de merak ediliyordu. Ancak genel başkan değişse de parti geleneği yine aynı kaldı. Özel, listeye yine en tartışmalı isimleri yazdı.

İlk sonuçlara göre; Müslüm Sarı, Mehmet Tüm, Semra Dinçer, Orhan Sarıbal, Ali Haydar Hakverdi, Deniz Yavuzyılmaz, Koza Yardımcı, Aylin Nazlıaka, Saliha Barut'un, Özgür Özel'in hazırladığı "anahtar liste"yi deldiği görüldü.

TERÖR SEVİCİ TANRIKULU'NA PM'DE GÖREV!

Onların başında Sezgin Tanrıkulu vardı. Terör sevici Sezgin Tanrıkulu, son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Özgür Özel'in "anahtar liste"sinde bulunan Sezgin Tanrıkulu ise 406 oy aldı.

İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLER YER VERDİ

Kurmay ekibini kurmak için 70 kişilik bir anahtar liste hazırladığı belirtilen Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere görev vermesi dikkatlerden kaçmadı. Parti Meclisi İmamoğlu'nun İstanbul'da milyonlarca liralık ihale verdiği Özgür Karabat da yer aldı. Özel ve İmamoğlu, 'değişim' süreci boyunca kendilerine destek olan hatta düzenledikleri gizli darbe toplantılarına bile katılan isimleri listeye yazdı. Onlar arasında Selin Sayek Böke de vardı. Özel ile birlikte hareket eden İzmir eski Milletvekili Selin Sayek Böke, Parti Meclisi'nde yer aldı. Hatta Özel ve İmamoğlu'nun Böke'yi Tunç Soyer yerine İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığına aday göstereceği iddiası bile ortaya atıldı.

PM seçiminde "anahtar liste" sunan bir diğer isim olan Oğuz Kaan Salıcı ise 363 oy alarak listeye giremedi. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin isimleri CHP'de değişimin mümkün olmadığını bir kez daha kanıtladı.