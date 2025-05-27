CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, AK Parti belediyelerine yönelik yolsuzluk iddialarının ardından Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'dan sert bir açıklama geldi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ÖzgüMehmet Ergün Turanr Özel'in açıklamalarını "mesnetsiz ve karalayıcı" olarak nitelendirerek, Özel'in Fatih Belediyesi ve çalışanlarını hedef aldığını söyledi.

Başkan Turan, "Geçtiğimiz cuma günü Sayın Özgür Özel'in açıklamaları sonrası aynı gün kamuoyuna bir açıklama yaptık. Elindeki belge ve bilgileri derhâl paylaşmasını istedik. Biz hodri meydan dedik" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNE KADAR HERHANGİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ"

Başkan Turan, Özgür Özel'den açıklama beklediklerini fakat şu ana kadar herhangi bir cevap alamadıklarını ifade etti.

"Tam da beklediğimiz gibi bugüne kadar herhangi bir açıklama gelmedi" diyen Turan, Fatih Belediyesi'nin mali işlemlerinin Sayıştay denetimine açık ve şeffaf şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

"SAYIŞTAY RAPORLARI HERKESE AÇIK, İNCELENEBİLİR"

Turan, açıklamasında Sayıştay raporlarının kamuoyuna açık olduğunu hatırlatarak, ilgili belgelere herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir bağlantı da paylaştı.

Başkan Turan, "Sayıştay raporlarının kamuoyuyla düzenli ve sistematik olarak paylaşılması süreci, AK Parti'mizin şeffaf yönetim anlayışının bir göstergesidir. Bu uygulama, 2010 yılında yürürlüğe giren 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile kurumsal çerçeveye oturtulmuştur" dedi.

"USUL EKSİKLİKLERİ GİDERİLDİ, YOLSUZLUK YOK"

Sayıştay raporlarında Fatih Belediyesi hakkında yolsuzluk, zimmet ya da haksız kazanç gibi herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirten Turan, "Raporlarda yalnızca bazı usule dair eksiklikler tespit edilmiştir ve bunlar belediyemizce giderilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında, Sayıştay raporlarının yargı kararı niteliği taşımadığını da hatırlatan Turan, bu raporların tavsiye niteliğinde olduğunu ve herhangi bir cezai yaptırım içermediğini kaydetti.

"Salıyı bekleme hemen açıkla"