AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın siyasi zaferlerinin hepsi sandık yoluyla gerçekleşmiştir. Özgür Özel'in ait olduğu siyasi geleneğin ise çok partili hayatımızda sandığa dönük saldırganlığı marka olmuştur." ifadesini kullandı.

"SİYASİ CEHALETİN ZİRVESİ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saygısız bir üslupla Cumhurbaşkanımızın sandıktan korktuğunu söylemesi, siyasi cehaletin zirvesi olmuş.

Özgür Özel'in temsil ettiği cehalet, artık muhalefet yapma biçimi açısından siyasi kimlik haline gelmiştir.

SANDIĞA HASIM MUAMELESİ

Cumhurbaşkanımızın siyasi zaferlerinin hepsi sandık yoluyla gerçekleşmiştir. Özgür Özel'in ait olduğu siyasi geleneğin ise çok partili hayatımızda sandığa dönük saldırganlığı marka olmuştur. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında, "sandık" en kıymetli yol arkadaşıdır. Özgür Özel'in içinde olduğu siyasi gelenek ise tarihi olarak sandığa hasım muamelesi yapmıştır.

Özgür Özel'in meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir.

Türkiye'de demokratik süreçler, CHP'nin kurultay mantığıyla işlemiyor. Özgür Özel'in CHP'nin kurultay mantığıyla, demokrasinin aynı şey olmadığını anlaması kendine yapacağı en büyük iyiliktir.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN ÜSLUBU KENDİ GİBİ FASON"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Özgür Özel'in üslubu kendi gibi fason. Bu yüzden ne kadar bağırsa da ne kadar zorlasa da cirmi kadar yer yakar. Türk siyasetini kendi hastalıklı ruh hali ile karıştırıyor. Ne biz ne millet seni eğlemek zorunda değil."

"SİYASİ TÜKENMİŞLİĞİN DIŞAVURUMU"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özel'in basın açıklamasındaki ifadelerine tepki gösterdi.

Özel'in kullandığı üslubun, milletin iradesine ve demokrasiye karşı açık bir saygısızlık olduğuna işaret eden Ala, "Kişisel hırslarla, sloganlarla ve tehdit diliyle ne demokrasi savunulabilir ne de siyaset yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, milletin doğrudan oylarıyla seçilmiştir ve Türkiye'nin küresel düzeyde kazandığı saygınlığın lideri ve baş mimarıdır." ifadesini kullanan Efkan Ala, şunları kaydetti:

"Özel'i sorumlu bir ana muhalefet lideri gibi davranmaya, çözüm üretmeye ve milletin meselelerine odaklanmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza yönelik tehditvari söylemler, siyasi tükenmişliğin dışavurumundan başka bir şey değildir. Siyaset, ancak demokratik olgunlukla anlam kazanır. Biz milletimizden güç alıyoruz, polemiklerden değil."