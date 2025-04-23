CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, TOKİ'nin Arnavutköy'deki konutlarnın "Kanal İstanbul" için yapıldığını iddia ederek, "O konutlar Araplara satılacak" iddiasında bulundu.

"SİZ BU ÜLKEYE DE BU MİLLETE DE ÇOK YABANCISINIZ"

Özel'in 'Kanal İstanbul projesi' iftiralarına ilk tepki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum, "İftira atıyorsunuz. Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız." diye konuştu.

"DAR GELİRLİ VATANDAŞLAR İÇİN YAPILAN KONUTLARI İSTİSMAR ETMEYİN"

Özgür Özel'in iftiralarına karşılık ise hak sahiplerinden tepki yağdı. TOKİ'nin Arnavutköy Sazlıbosna konutlarında hak sahibi olan vatandaşlardan İbrahim Doğan, Özgür Özel'e "Lütfen dar gelirli vatandaşlar için yapılan konutları istismar etmeyin" diye seslendi.

"BİR KERE HALKIN YANINDA YER ALIN"

Konutlar dar gelirli vatandaşlar için yapıldığını vurgulayan İbrahim Doğan, "Dar gelirli vatandaşlar için yapılan konutları lüks konutlar olarak lanse ediyor ve bunların Araplara satılacağını söylüyor. Bu konutlar dar gelirliler için yapılan konutlar. Burada hak sahibi olan vatandaşlardan biri benim. CHP'ye sesleniyorum lütfen dar gelirli vatandaşlar için yapılan konutları istismar etmeyin. Bir kere halkın yanında yer alın."