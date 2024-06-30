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Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel'den Cemil Tugay'a su zammı isyanı: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı su zammına tepki gösterdi. Barış Özel, 'Türkiye'nin en pahalı suyuna katmerli zam resmen. Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i? Yazıktır bu halka!' ifadelerini kullandı.

30 Haziran 2024 Pazar 13:04 - Güncelleme:
Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel'den Cemil Tugay'a su zammı isyanı: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?
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CHP'li belediyeler, seçim öncesi peş peşe indirim vaatleri sıraladı. Ancak 31 Mart sonrası yaptıkları zam açıklamaları tepki topladı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 60'a varan su zammının ardından İzmir'de de suya yüzde 45 zam yapıldı. Cuma günü İZSU Genel Kurulunun olağanüstü toplantısında alınan kararla, 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildiği açıklandı. Karar, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı vurgulandı.

Bu durum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel'in bile tepkisine yol açtı. Tepkisini sosyal medyadan dile getiren Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın suya indirim sözünü seçim vaadi olarak verdiğini hatırlattı.

"BÖYLE Mİ YÖNETECEKSİNİZ İZMİR'İ?"

Zam kararı sonrası tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel, "İzmir'de suya indirim sözü seçim vaadi olarak verilmişken, seçim sonrası elektrik zammından bile yüksek zam yapılıyor. Türkiye'nin en pahalı suyuna katmerli zam resmen. Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i? Yazıktır bu halka!" ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKAN OLUNCA TUNÇ SOYER'İ SAF DIŞI BIRAKMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultayda deviren Özgür Özel'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Tunç Soyer yerine aday gösterdiği Cemil Tugay seçim döneminde İzmir'de su fiyatlarının yüksek olduğu şikayetleri hakkında açıklama yapmış ve "İnsanlar haklı olarak şikayet ediyorlar. Ben de 'su fiyatını kademe kademe düşüreceğim' diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

TUGAY SEÇİM ÖNCESİ SUYA YÜZDE 50 İNDİRİM SÖZÜ VERMİŞTİ!

Konuyu İZSU Genel Müdürü ile görüştüklerini de söyleyen Tugay "65 yaş üzerindeki emekli yurttaşlarımız için 4 metreküp suyu tamamen ücretsiz vereceğiz. Bu 4 metreküp temel ihtiyaç miktarıdır. Üzerine de suyu yüzde 50 indirimli vereceğiz. Öğrencilere yüzde 50 indirim direkt başlatacağız" vaadini açıklamıştı.

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