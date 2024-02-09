Yerel seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Parti (DEM Parti) ile ittifak pazarlığına girişti. Çeşitli görüşmelerin yapıldığı iddia edilirken DİSK'in 17. Genel Kurulu'nda DEM'li Sezai Temelli ile CHP lideri Özgür Özel bir araya geldi.

DEM'Lİ SEZAİ TEMELLİ, İSTİKLAL MARŞI'NA EŞLİK ETMEDİ

DİSK'in 17. Genel Kurulu'ndaki protokolde ise Özel ile Temelli bir araya geldi. Açılış konuşmaları öncesinde ise İstiklal Marşı okundu ancak Temelli'nin İstiklal Marşı'na eşlik etmediği görüntülere yansıdı.

Temelli'nin yanı sıra DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da İstiklal Marşı'na eşlik etmediği görüldü.

24 Haziran 2018 genel seçimlerde Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) yemin töreni öncesinde İstiklal Marşı okunmuştu. İstiklal Marşı'na katılmamak için HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan meclise geç gelmişti.

Ayrıca mecliste okunan hiçbir İstiklal Marşı'na PKK'nın siyasi uzantısı olan partiden kimsenin eşlik etmedikleri görüntülere zaman zaman yansımıştı.