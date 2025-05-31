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Özgür Özel'in mumu söndü: “Sahte saldırı” yalanı elinde patladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Düzce mitingine katılımın az olması nedeniyle “sahte saldırı ihbarları yapıldı” yalanını çürüttü.

HABER MERKEZİ31 Mayıs 2025 Cumartesi 18:17 - Güncelleme:
Özgür Özel'in mumu söndü: “Sahte saldırı” yalanı elinde patladı
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Düzce mitingine ilişkin "CHP'nin Düzce'de düzenlediği mitinge katılımın düşmesi için sahte saldırı ihbarları yapıldı" iddiası hakkında açıklamada bulundu.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

""CHP'nin Düzce'de düzenlediği mitinge katılımın düşmesi için sahte saldırı ihbarları yapıldı" iddiası doğru değildir.

İddianın aksine Düzce Valiliği'ne ulaşan herhangi bir saldırı ihbarı bulunmamaktadır.

Güvenlik birimleri tarafından sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin organizasyonları öncesinde rutin alan güvenliği taraması haricinde herhangi bir uygulama yapılmamıştır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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