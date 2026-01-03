İSTANBUL 13°C / 12°C
Güncel

Özgür Özel'in ''öfke'' diline sert tepki: Sorumsuz ve nezaketten uzak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'e sert tepkiler peş peşe geldi. Duran, 'Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alan sorumsuz ve nezaketten uzak üslubu, “kutuplaşmadan çıkalım” söylemiyle çelişkilidir' dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, 'Bütün meselesi Silivri'nin sözcülüğünden ibaret olanların, ötesinde dış politikaya ilişkin hiçbir vizyonu olmayanların söylediği sözler lafügüzaftır.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ3 Ocak 2026 Cumartesi 22:05 - Güncelleme:
Özgür Özel'in ''öfke'' diline sert tepki: Sorumsuz ve nezaketten uzak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'in "öfke dolu", "nezaketten uzak" ve "çelişkili" olarak nitelendirilen sözlerine sert tepkiler geldi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: HAMASİ VE FIRSATÇI SLOGANLAR

İletişim Başkanı Duran, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sorumsuz ve nezaketten uzak üslubu, daha bir gün önce ifade ettiği "kutuplaşmadan çıkalım" söylemiyle açık bir çelişkidir. Özel'in dili; hakikati değil, öfkeyi ve çarpıtmayı yansıtmaktadır.

Türkiye'nin dış politikası hamasi ve fırsatçı sloganlarla değil, devletimizin ve milletimizin çıkarları çerçevesinde devlet aklıyla yürütülür.

Türkiye, uluslararası hukuk ve egemenliğe saygı ilkeleri konusunda her zaman tutarlı olmuştur. Kimden gelirse gelsin hukuksuzluğa karşı duruşumuz nettir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası platformlarda ve ikili temaslarında ortaya koyduğu tavır ile ülkemizin hak ve menfaatleri konusundaki kararlı ve cesur duruşu, liderlik iradesinin açık göstergesidir.

Cumhurbaşkanımız, küresel muhataplarıyla Türkiye'nin menfaatlerini savunur. Ülkemizi masada ve sahada güçlü kılan da bu dirayetli ve tecrübeli liderliktir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın meşruiyeti, herhangi bir dış merkezin değil; doğrudan milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradenin sonucudur. Varlığı, millî iradenin en açık tezahürüdür. Bu irade, başkalarından onay beklemeden Türkiye'nin rotasını da liderliğini de belirlemeye devam edecektir.

EFKAN ALA: DÜNYA VE ÜLKE GERÇEKLERİNDEN BİHABER

Ala ise konuya ilişkin tepkisini şöyle dile getirdi:

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı olarak küresel ve bölgesel meselelerin çözümünde inisiyatif alan erdemli bir dış politikaya dayalı saygın bir liderler diplomasisi yürütmektedir.

Dünya ve ülke gerçeklerinden bihaber, bütün meselesi Silivri'nin sözcülüğünden ibaret olanların, ötesinde dış politikaya ilişkin hiçbir vizyonu olmayanların söylediği sözler lafügüzaftır.

