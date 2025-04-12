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Özgür Özel'in planı suya düştü! Gözler mayıs ayına çevrildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Genel Merkez'in 7 Nisan'daki yapılan olağanüstü kurultayda firesiz geçirdiği Parti Meclisi (PM) listeleriyle planladığı parti içi tasfiye hesabını milletvekillerinin oy kullandığı sandık bozdu. Sandıktan parti içindeki muhaliflere çok sayıda oy çıktı. CHP'deki bu parti içi muhalefetin mayıs ayındaki Meclis Grubu seçimlerine de yansıyacağı belirtildi.

HABER MERKEZİ12 Nisan 2025 Cumartesi 10:10 - Güncelleme:
Özgür Özel'in planı suya düştü! Gözler mayıs ayına çevrildi
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CHP'de 7 Nisan'da gerçekleştirilen olağanüstü kurultay, parti içerisindeki çatışmayı bir kez daha gözler önüne serdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi (PM) ve YDK listesinin firesiz geçtiği belirtilirken sandıktan farklı isimlere çıkan oylar "Özel'in planı bozuldu" şeklinde yorumlandı.

MUHALİFLERE DE OY ÇIKMASI PLANLARI BOZDU

Partideki muhalif isimleri tavsiye etmek için liste hazırlayan CHP Genel Merkezi, özellikle milletvekillerinin oy kullandığı sandıktan çıkan farklı oylarla neye uğradığını şaşırdı. Genel Merkez'in hazırladığı anahtar liste eksiksiz kabul edildi ancak muhalif isimlerin aldığı oylar da gözlerden kaçmadı.

CHP'deki muhalif isimlerden Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'a 71, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve Ankara Milletvekili Deniz Demir'e 65-70 civarında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ise diğerlerine yakın seviyede oy verildi. Söz konusu sonuçlar, muhalefetin içesinde bir görüş ayrılığı olduğunu gösterdi.

GÖZLER MAYIS AYINDAKİ MECLİS SEÇİMLERİNDE

Tüm bunlar yaşanırken gözler CHP'nin mayıs ayında yapacağı CHP Meclis yönetimi seçimine çevrildi. Olağanüstü kurultaydaki PM listelerinde ortaya çıkan sonucun CHP Meclis yönetimi seçiminde de yaşanacağı öne sürülüyor.

CHP Genel Merkezi ve Genel Başkan Özgür Özel'in planını kurultaydaki PM seçiminde oy kullanan Meclis Grubu'nun suya düşüreceği değerlendiriliyor.

CHP'deki muhalif kesimin tüm bu sonuçlara bakıldığında Mayıs ayında TBMM'deki yapacakları seçimde Meclis Başkanvekilliği, Grup Başkanvekilliği, idare amirliği gibi birimlere aday çıkaracağı ileri sürülüyor.

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