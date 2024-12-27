MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan 2025 için çıkan 22 bin 104 liraya karşı "sokağa çıkma" çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel'in sözlerini "dışarıdan kumandalı sokak tehdidi" ve "milletin iradesine ipotek koymak isteyen darbecilerin papağanlığı" olarak niteledi.

"EMPERYALİZMİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENMİŞTİR"

Özgür Özel'in emperyalizmin sözcülüğünü üstlendiğini söyleyen MHP'li Büyükataman "Cumhuriyet değerlerinden tam anlamıyla kopmuş olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir TV programında 'Biz bir milyon kişi meydana inelim rejim değişir', 'artık sokağa çıkmanın zamanıdır' gibi ifadeler kullanarak demokrasiden umudunu kestiğini ve iktidarı antidemokratik uygulamalarda aradığını bir kez daha itiraf etmiştir. Özgür Özel'in kullandığı bu ifadeler Cumhur İttifakı'nın ve millet iradesinin karşısında hezimete uğrayan yabancı başkentlerin ağzıdır. Ne yazık ki, Özgür Özel Türkiye'yi demokrasi dışı uygulamaların karanlığına mahkum etmeyi planlayan emperyalizmin sözcülüğünü üstlenmiştir." dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İ UYARIYORUZ"

MHP'li Büyükataman, "Özgür Özel milletin iradesine ipotek koymak isteyen darbecilerin papağanlığına soyunmuştur. CHP ve Özgür Özel içine düştüğü zillet çukurunda Cumhuriyet düşmanları ile aynı çizgiye gelmiştir. CHP'nin Cumhuriyetimiz ile kavgalı olduğu bir kez daha açığa çıkmıştır. Özgür Özel'i uyarıyoruz; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sokakta bulunmamıştır ve dışarıdan kumandalı sokak tehditlerine de boyun eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.