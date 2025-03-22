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Özgür Özel'in yalanı tutmadı! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Serdar Haydanlı'ya ilişkin iddialarını yalanladı. Özel'in iddialarının aksine Haydanlı'nın gözaltında olduğu ve tüm şüphelilerle adliyeye sevk edileceği belirtildi.

HABER MERKEZİ22 Mart 2025 Cumartesi 17:06 - Güncelleme:
Özgür Özel'in yalanı tutmadı! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör ve yolsuzluk" soruşturmalarında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in asılsız iddialarına yönelik açıklamada bulundu. Özgür Özel'in Serdar Haydanlı hakkında iddia ettiklerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Şüpheli Serdar Haydanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunmakta olup tüm şüpheliler ile birlikte bugün adliyeye mevcutlu olarak sevk edilecektir." denildi

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada, "Gizli tanığın, 'İBB'ye naylon fatura kesiyor' dediği Serdar Haydanlı nezarete bile konulmadan serbest bırakıldı." şeklinde asılsız bir iddia ortaya attı.

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