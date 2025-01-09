Özgürlüğüne kavuşan ülkelerine geri dönüyorlar: Türk kardeşlerimize teşekkür ediyoruz

Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 11 yıl sonra geçişlere açılan Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gönüllü geri dönüşü sürüyor.

Yayladağı Sınır Kapısı'ndan gelenleri Suriye'nin Lazkiye ilindeki Keseb Sınır Kapısı'nda karşılayarak evrak işlemlerini yürüten Ramazan Molla Ali, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlk günden itibaren sınır kapısının açılması için uğraştıklarını belirten Ali, 9 Aralık'ta hazırlıklarının tamamlanmasının ardından 12 Aralık'ta ülkeye gönüllü geri dönüşlerin başladığını söyledi.

Geri dönüşlerin, özellikle 2024'ün son ayında arttığını ve rejimin devrilmesinin ardından geçen ay Keseb Sınır Kapısı'ndan toplam 2 bin 612 kişinin Suriye'ye geçtiğini kaydeden Ali, "2025 yılında geçişler daha da yoğunlaştı." dedi.

Ali, bu ayın ilk haftasında yaklaşık 700 kişinin Suriye'ye döndüğünü bildirdi.

- "İNSANIN ÜLKESİ GİBİ YOK"

Yakınları tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılanan Lazkiyeli Beşşar Bekdaş, ülkesine gönüllü dönüş sürecini anlattı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşadığını ancak depremden sonra Samsun'a gittiğini anlatan Bekdaş, "(Beşşar) Esed rejiminin devrilmesinin ardından işlerimizi bitirip hemen ülkemize dönmek istedik. İnsanın ülkesi gibi yok." ifadelerini kullandı.

Anne ve babasını yaklaşık 13 yıldır görmediğini dile getiren Bekdaş, geleceğe ilişkin planlarına dair "İnsan sadece ailesiyle otursa bile yeter. Şu an sadece 'Evde oturacağım.' derim. Çok şükür başka bir şey istemiyorum." diye konuştu.

Bekdaş ayrıca "Türk kardeşlerimize misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." diyerek Türk halkına minnetini dile getirdi.

Dönüş sürecinin kolay olduğunu vurgulayan Bekdaş, "Burada işlemler çok kolay. Sadece kimliğimi ve ikamet ettiğim yer için imzaladığım evrakları teslim ettim. Burada tekrar parmak izi verdim, hiçbir sorun yoktu." dedi.

Beşşar Bekdaş'ın babası Şefik de yıllardır yapılan zulümlere işaret ederek "Allah'a şükürler olsun artık kurtulduk. Buraya kahramanları karşılamaya geldim." ifadelerini kullandı.

Şefik, "Şimdi gözyaşlarım akıyor ama kalbim sanki beyaz sayfa gibi ferahladı. Çünkü bizlerin kalbi zulümden ve beladan kaynaklı simsiyah olmuştu." diye konuştu.

- "TÜRKİYE'DE YAŞAM ÇOK İYİYDİ"

Lazkiye'nin Ceble ilçesinden olduğunu ifade eden Muhammed Tabaş, ülkesine döndüğü için yaşadığı mutluluğu paylaştı.

"Ülkeme geri dönüyorum çünkü ülkem normale döndü." diyen Tabaş, "8 yıl oldu Suriye'den göç edeli, bir ömür sayılır." dedi.

Türkiye'deki hayatına ilişkin Tabaş, "Türkiye'de yaşam çok iyiydi, çok güzel yaşıyorduk. (Türk halkının) davranışları da güzeldi." ifadelerini kullandı.

Ülkesine dönenlerden Muhammed Selim Ubeyş, arkadaşlarını ve kardeşlerini çok özlediğini dile getirdi.

Ubeyş, "Sadece annemi istiyorum. Anneler her şeyden önemli." diye konuştu.