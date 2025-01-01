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Özgürlüğüne kavuşma sırası Mescid-i Aksa'da... Bilal Erdoğan: Gazze yalnız değil

'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' yürüyüşü programında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Gazze'nin yalnız olmadığını belirterek, 'Ayasofya açıldı, Emevi Camii özgürlüğüne kavuştu şimdi Kudüs için, Mescid-i Aksa için buradayız. Filistin kimsesiz değil, Suriye tek başına değil, biz varız, İstanbul var, Türkiye var hep yanlarında olduk, inşallah hep yanlarında olacağız' dedi.

1 Ocak 2025 Çarşamba 09:44 - Güncelleme:
Özgürlüğüne kavuşma sırası Mescid-i Aksa'da... Bilal Erdoğan: Gazze yalnız değil
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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, İsrail'in Filistin'deki katliamına "dur" demek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylemde konuştu.

Gazze'nin yalnız olmadığını dile getiren Bilal Erdoğan, "Ayasofya açıldı, Emevi Camii özgürlüğüne kavuştu şimdi Kudüs için, Mescid-i Aksa için buradayız. Gazze yalnız değil, Filistin kimsesiz değil, Suriye tek başına değil, biz varız, İstanbul var, Türkiye var hep yanlarında olduk, inşallah hep yanlarında olacağız. İsrail bu soykırımı yalnız başına yapmıyor, maalesef bugün dünyanın birçok ülkesi mühimmat, finans sağlayarak, politik destek vererek veyahutta susarak bu insanlık suçunun ortağı oluyor. Ayasofya nasıl zincirlerinden kurtulduysa, Emevi Camii nasıl eli kanlı diktatörün tasallutundan kurtulduysa, inşallah hürriyet ve adalet güneşi çok yakında Mescid-i Aksa'da da doğacaktır inşallah. Biz buradayız, sizleri unutmadık unutmayacağız, acılarınız bizim acılarımız, sevinciniz bizim sevincimiz, zaferiniz inşallah bizim zaferimiz, hep yanınızdayız hep yanınızda kalacağız. Biz buradayız, sizleri unutmadık unutmayacağız, acılarınız bizim acılarımız, sevinciniz bizim sevincimiz, zaferiniz inşallah bizim zaferimiz, hep yanınızdayız hep yanınızda kalacağız" dedi.

#CANLI Galata Köprüsü'nden dünyaya Filistin mesajı! Soykırımcı İsrail'in katliamı lanetleniyor

"Bu bir insanlık ittifakı"

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