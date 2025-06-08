Özgürlük Filosu “Madleen” Gazze yolunda! Türk Aktivist Şuayb Ordu'dan 24'e özel açıklama

Ateşkesi bozan işgalci İsrail, Gazze'de yalnızca bombayla değil aç bırakarak da katlediyor. Bölgeye insani yardımların girişini tamamen engelleyen soykırımcı İsrail'e karşı Özgürlük Filosu yola çıktı. Madleen, 2010 yılında İstanbul'dan hareketlenen Mavi Marmara'yı akıllara getirdi.

Madleen yelkenlisindeki son durum 24 TV'ye aktarıldı.

İnsan Hakları Aktivisti Şuayb Ordu, Gazze'ye gidiş sürecini Merve Aydın'a anlattı.

#SONDURUM GAZZE YOLUNDA SON DURUM: MADLEEN'DEN CANLI YAYIN



"Bu sadece bir gemi değil: Dünyanın vicdanı."



Dünyanın konuştuğu o gemide şu an ne yaşanıyor?



Madleen gemisi, İsrail ablukasını kırabilecek mi?



Madleen Gemisi'ndeki İnsan Hakları Aktivisti Şuayb Ordu, Gazze'ye gidiş... pic.twitter.com/bbY22H4Nwi — 24 TV (@yirmidorttv) June 8, 2025

"MADLEEN" YELKENLİSİNDE SON DURUM

İsrail'in tehditlerine karşı güvenlik önlemlerimizi alıyoruz diyen Şuayb Ordu, tanımlanmayan bir cisim yaklaştığında alarmları aktif ettiklerini ifade etti. Ordu, "Eğer bir bombalı saldırı olursa denize atlayacak şekilde hazır bekliyoruz. Ne kadar işe yarar bilmiyoruz ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her gün altının üzerinde dron görüyoruz." dedi.

"PASİF İYİLİK AKTİF KÖTÜNÜN DESTEKÇİSİ GİBİDİR"

Ordu, uluslararası toplumu Gazze için hareket etmeye davet etti. Ordu, konuya ilişkin şunları kaydetti:

İnsanlar sorumluluğu bir başkasına devretmeye çalışıyor veya gözlerini kapatıyor. Pasif iyilik aktif kötülüğün destekçisi durumundadır. Herkesin bir şeyler yapması gerekir. Demokrasilerde çoğunluğun sözü geçerlidir. Çoğunluğun sözü söylenmediği sürece aksiyon kolay kolay alınmaz. Çoğunluk olarak talepte bulunulması gerekiyor.

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