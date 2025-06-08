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Özgürlük Filosu “Madleen” Gazze yolunda! Türk Aktivist Şuayb Ordu'dan 24'e özel açıklama

İşgalci İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'ye insani yardım ulaştırılmak üzere Madleen adlı Özgürlük Filosu 1 Haziran'da yola çıktı. Soykırımcı İsrail, Gazze'ye varmak üzere olan yelkenliyi engelleyeceklerini söylemişti. Gazzelilere umut olma yolunda ilerleyen Madleen yelkenlisinden Türk Aktivist Şuayb Ordu, 24 TV canlı yayına özel röportaj verdi. Ordu, dünyanın vicdanı olan gemideki son durumu aktardı.

Haber Merkezi / Kübra Şenal8 Haziran 2025 Pazar 19:16 - Güncelleme:
Özgürlük Filosu “Madleen” Gazze yolunda! Türk Aktivist Şuayb Ordu'dan 24'e özel açıklama
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Ateşkesi bozan işgalci İsrail, Gazze'de yalnızca bombayla değil aç bırakarak da katlediyor. Bölgeye insani yardımların girişini tamamen engelleyen soykırımcı İsrail'e karşı Özgürlük Filosu yola çıktı. Madleen, 2010 yılında İstanbul'dan hareketlenen Mavi Marmara'yı akıllara getirdi.

Madleen yelkenlisindeki son durum 24 TV'ye aktarıldı.

İnsan Hakları Aktivisti Şuayb Ordu, Gazze'ye gidiş sürecini Merve Aydın'a anlattı.

"MADLEEN" YELKENLİSİNDE SON DURUM

İsrail'in tehditlerine karşı güvenlik önlemlerimizi alıyoruz diyen Şuayb Ordu, tanımlanmayan bir cisim yaklaştığında alarmları aktif ettiklerini ifade etti. Ordu, "Eğer bir bombalı saldırı olursa denize atlayacak şekilde hazır bekliyoruz. Ne kadar işe yarar bilmiyoruz ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her gün altının üzerinde dron görüyoruz." dedi.

"PASİF İYİLİK AKTİF KÖTÜNÜN DESTEKÇİSİ GİBİDİR"

Ordu, uluslararası toplumu Gazze için hareket etmeye davet etti. Ordu, konuya ilişkin şunları kaydetti:

İnsanlar sorumluluğu bir başkasına devretmeye çalışıyor veya gözlerini kapatıyor. Pasif iyilik aktif kötülüğün destekçisi durumundadır. Herkesin bir şeyler yapması gerekir. Demokrasilerde çoğunluğun sözü geçerlidir. Çoğunluğun sözü söylenmediği sürece aksiyon kolay kolay alınmaz. Çoğunluk olarak talepte bulunulması gerekiyor.

Gazze için son mil! Özgürlük Filosu'nda umudun sesi: Yarın inşallah oradayız

İsrail'den Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'na tehdit

Gazze'ye umut olmaya gidiyor: Van'da "Madleen" gemisine destek
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