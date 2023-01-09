Özikizler Künefe'den istihdam atağı

Türkiye gastronomi haritasının göbeğinde yer alan Gaziantep'in en değerli markaları arasında gösterilen Özikizler Künefe, yeme içme sektörünü hareketlendiren adımlar atmaya devam ediyor. Amerika ve Kanada'daki yeni şubeler açmaya hazırlanan marka, sadece yurt dışında değil yurt içinde de büyümeyi sürdürüyor. Türkiye genelinde 10 şubeyle hizmet veren Özikizler, 2023 yılı içinde hizmete girecek yeni dükkânlarıyla birlikte sektörde önemli bir istihdam yaratacak.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI

Yarım asırlık Özikizler Künefe'nin yöneticileri Hasan Durmaz, Hüseyin Durmaz ve Zülfikar Durmaz, marka çatısı altında hizmet veren personelin sayısının bu yıl içinde iki katına çıkacağını söyledi: "Gaziantep, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Antalya ve Tekirdağ'da bulunan toplam 10 şubemizde şu an için 450 çalışanımız var. Yeni yatırımlarımızla birlikte yıl sonuna kadar bu sayının 1000'i aşmasını planlıyoruz. Türkiye'yi yurt dışında birbirinden özel lezzetlerimizle en iyi şekilde temsil ederken, aynı zamanda istihdam yaratarak ülkemizin ekonomisine de katkıda bulunuyoruz."

KADINLARA DESTEK

Üç yönetici, sektörde kadın istihdamını da önemsediklerini dile getirdi: "Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almalarını, bu alanda güçlenmelerini istiyor, elimizden geldiğince destek veriyoruz. Yıl içinde yapacağımız işe alımlarda da kadın personellerin sayısının yüksek olmasına özen göstereceğiz."