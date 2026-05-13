Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 'etkin pişmanlık' kapsamında ikinci kez ifade verdi. 5 saat süren ifadesinde; CHP'nin 2023'teki kurultay öncesi birçok ilde delegelerle görüşerek Özgür Özel lehine çalışma yaptığını söyleyen Yalım, "600–700 delegeyle telefon görüşmesi yaptım" dedi. Bazı delegelerin, çocuklarının CHP'li belediyelerde işe alınması karşılığında Özgür Özel'i destekleyeceklerini söylediklerini beyan ettiğini belirten Yalım "Delegeler, çocuklarına ait CV'leri bana WhatsApp üzerinden gönderdiler. CHP'li belediyelerde kurultay öncesi ve sonrası işe alınan kişilerin SGK kayıtlarının incelenmesi halinde bu ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'İN ARACIYLA GELDİ

Delegelerin, Özel'i destekleme karşılığındaki taleplerini Veli Ağbaba'nın başında olduğu seçim koordinasyon merkezine ilettiğini anlatan Yalım, "115 delegeden Özgür Özel'i destekleyen imza topladım ve bunları Selin Sayek Böke'ye teslim ettim" şeklinde ifade verdi.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Yalım önceki ifadesinde söylediği para konusunda yeni detaylar anlattı: "Özgür Özel'in isteği üzerine 200 bin lirayı evinin giriş kapısının yanındaki duvarın üstüne poşet içinde bıraktım. Sonra tekrar para istedi, "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy" diye mesaj attı. Telefonum incelendiğinde mesaja ulaşılabilir. Daha sonra 1 milyon TL'yi nasıl teslim edeceğimi sordum. 'Demirhan Gözaçan ile hallet' dedi. Gözaçan çanta içindeki parayı alarak Özgür Özel'in aracına koydu."

OTELDE NELER YAŞANDI

Yalım ifadesinde Ağbaba ile ilgili bir olayı da anlattı: "2018 yılında CHP'nin şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı kurduğu komisyon çalışmaları sırasında bir doğu ilindeki otelde Veli Ağbaba, benden viski istedi, viskiyi aldıktan sonra 'iyi akşamlar' diyerek ayrılmamı istedi. Kendisi Bursa PM üyesi Gamze Pamuk Ateşli ve Muğla PM üyesi Gizem Özcan ile birlikte odaya geçti."

02.25'te gizemli ziyaret

Özel'e zehir zemberek sözler: Sıra büyük yerde oturan küçük sazanda

20 milyonluk vekillik rüşveti Özgür Özel'e gitti

CHP yolsuzluğunda yeni itiraflar yolda