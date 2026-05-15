Özkan Yalım savcılığa teslim etti! İşte Özgür Özel'le rüşvet yazışması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan CHP'li Uşak Belediye eski Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık başvurusunda bulunarak verdiği ek ifadede para trafiği ve CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin bilgiler paylaştı.

'BÜTÇENE GÖRE BELİRLE'

Özkan Yalım, kurultay sürecinde Özgür Özel'e nakit para verdiğini belirterek şunları söyledi: "Ben 200 bin TL parayı nakit olarak verdikten sonra Özgür Özel benimle WhatsApp üzerinden irtibata geçerek tekrardan para istedi, 'Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle' dedi. Ben de 1 milyon TL para ayarladım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in o zaman grup başkanı olarak Denizli il başkanlığında kurultay delegelerini ziyaret ettiği, hatırladığım kadarıyla 14 Ekim 2023'te ben de Denizli'deydim. 13 Ekim 2023'te telefonumda kayıtlı numara Özgür Özel'in şahsi numarasıdır. Bu numaradan bana mesaj atarak 'Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy' şeklinde mesaj göndermişti. Telefonum incelendiğinde mesaja ulaşılabilir."

'1 MİLYON TL TESLİM ETTİM'

14 Ekim günü Özgür Özel ile WhatsApp üzerinden irtibata geçtiğini anlatan Yalım, "Kendisine 1 milyon TL para getirdiğimi, nasıl teslim edeceğimi sordum. Kendisi de bana 'Demirhan ile hallet' dedi. Akabinde Demirhan'la WhatsApp üzerinden görüştük. Denizli CHP il başkanlığının yaklaşık 200-250 metre ilerisinde yol kenarında yerimi tarif ettim. Demirhan, Özgür Özel'e ait araçla geldi. Kendisine koyu renkli spor bir çanta içerisinde 1 milyon TL nakit parayı teslim ettim. Çanta içerisinde 1 milyon TL olduğunu, çantayı Özgür Özel'e teslim etmesini, bilgisi olduğunu söyledim" diye konuştu.

DENİZLİ'DE KARŞILAMIŞ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Özkan Yalım ile mesajlaştığı günün ertesi olan 14 Ekim 2023'te, genel başkan adaylığı çalışmaları için Denizli'de olduğuna dair paylaşımı ortaya çıktı. Özgür Özel'in, 13 Ekim 2023'teki pay- laşımında, "Yarın Denizli'de örgütümüzle buluşuyoruz" ifadelerini kullandığı görüldü. Özgür Özel'in 14 Ekim 2023'teki Denizli ziyaretiyle ilgili payla- şımda, kendisini karşılayanlar arasında Özkan Yalım'ın da olduğu görüldü.

RÜŞVET YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Özkan Yalım'ın ifadesindeki "Paraları benim mavi valizime koy" şeklindeki mesajları ortaya çıktı. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında alınan ek ifadesi sırasında cep telefonunu getirterek Özgür Özel ile yazışmalarını dosyaya sunduğu öğrenildi.

O yazışmalar şöyle:

* Özkan Yalım: Başkanım buyurun.

* Özgür Özel: "Özkan yarın sağlam bir paket olarak benim arabada benim valize koyalım."

* Özgür Özel: "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver."

* Özkan Yalım: "Tamam.

EK İFADE 'MUTLAK BUTLAN' DAVASINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Özkan Yalım'ın beyanları, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023'te yapılan Olağan İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava kapsamında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Yalım ifadesinde 700-800 kadar delegeyi Özgür Özel'e oy vermeleri konusunda görüştüğünü 115'inden bu yönde imzalı beyan aldığını söylemişti.