CHP yönetimi, patlak veren yolsuzluk ve taciz iddiaları karşısında tutarsız tavırda ısrar ediyor. Otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı sevgilisi ile basılan, görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'nin adeta baş belası oldu.

ÖZEL DE İSTİFA ETMELİ

'Rüşvet', 'irtikap' ve ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturmada tutuklanan Yalım, Özel ve diğer CHP'lileri tehdide başladı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Yalım'ın cezaevinde ziyaretine gelen CHP'lilere "CHP beni yalnız bırakırsa, beni arkamı kollamazlarsa bildiklerimi anlatırım. İstifa et diyorlar, ben istifa ediyorsam Özgür Özel de istifa etmeli" dediğini iddia etti.

Atik, CHP kulislerinde Yalım'ın çok şey bildiği için ihraç edemeyeceğinin konuşulduğunu belirtti.

SEVGİLİSİNİN ARACINA TMSF EL KOYDU

CHP'li Özkan Yalım'ın şirketine ait şirketlerden birine kayıtlı olan ve Yalım'ın sevgilisinin kullandığı öne sürülen Mini Cooper marka araç, yaklaşık bir hafta boyunca Uşak Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan belediye otoparkında bekletildi. Uşak Belediyesi otopark yetkilileri, aracın TMSF tarafından alındığını söyledi.

