Kurultay soruşturması ile ilgili de "Özgür Özel ve milletvekili Veli Ağbaba koordinesinde delegelerin iradesini etkilemeye, kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlerin tespit edilmesi, milletvekilleri Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş'ın bahsi geçen eylemlere iştirak ettiklerine ilişkin iddialar hakkında 'Siyasi Partiler Kanununa Muhalefet' suçundan tefrik edilen dosyanın yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verilmiştir" denildi.

CHP'DEN İHRAÇLARA DURDURMA KARARI

CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), en yaşlı üye Garip Erdoğan öncülüğünde toplandı. YDK Başkanlığına Mahir Polat seçilirken, Özgür Özel döneminde CHP'den yapılan ihraçların tamamının iptal edilmesi için Yargıtay'a dilekçe gönderilmesine karar verildi.

YALIM İSTİFASI GİZLENMİŞ

İhraç kararının ardından 'Özkan Yalım da CHP'ye dönecek" tartışmaları gündeme geldi. Mahir Polat yaptığı açıklamada Özkan Yalım'ın 28 Nisan'da bir istifa dilekçesi verdiğini belirterek, "Partimiz bu dilekçeyi 29 Nisan'da Genel Sekreterlik kayıtlarına almış. Arkadaşlarımız ise ihraç kararını 2 Mayıs'ta almıştı. İstifa etmiş bir kişi hakkında sonradan ihraç kararı vermişler" dedi.