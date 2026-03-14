  • Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'li Tezcan'a suç duyurusu
Güncel

Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'li Tezcan'a suç duyurusu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamaları 'gerçek dışı ve iftira niteliğinde' bularak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

IHA14 Mart 2026 Cumartesi 16:24 - Güncelleme:
Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'li Tezcan'a suç duyurusu
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, partinin Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kamuoyuna yansıyan ifadelerine karşı hukuki yollara başvurma kararı aldı. Avukat aracılığıyla yapılan yazılı açıklama, sürecin savcılık nezdinde yürütüleceğini ortaya koydu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın hakkında yaptığı açıklamaların "gerçek dışı ve iftira niteliğinde" olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun avukatı Eylül Tanrıverdi tarafından yapılan yazılı açıklamada, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın Başkan Çerçioğlu hakkında kamuoyuna yansıyan ifadelerine tepki gösterildi. Açıklamada, söz konusu ifadelerin gerçeklikten uzak ve iftira niteliğinde olduğu belirtilerek, konuya ilişkin hukuki sürecin başlatılacağı ifade edildi.

AVUKAT TANRIVERDİ'DEN TEZCAN'A SERT YANIT: 'GERÇEKLİKTEN UZAK İFTİRA'

Avukat Tanrıverdi açıklamasında, "CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın müvekkilim Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yapmış olduğu gerçeklikten uzak, iftira içerikli ifadelerine ilişkin olarak görevli Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
