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Özlem Gürses gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Özlem Gürses hakkında kendisine ait Youtube kanalındaki canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Gürses, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

AA20 Aralık 2024 Cuma 21:40 - Güncelleme:
Özlem Gürses gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Gürses'in YouTube'da "TV OZ" kanalındaki yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." sözleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı belirtildi.

Gürses'in bu sözleriyle TSK'yı işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği vurgulanan açıklamada, şüpheli hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Gürses'in soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

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