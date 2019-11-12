24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7731
  • 6,3699
  • 271.081
  • 104054
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Özlem hemşire kaza kurbanı

BURDUR'un Bucak ilçesinde görevli hemşire Özlem Süzer (40), bu sabah nöbet bitimi Antalya'ya dönerken, otomobilinin takla atması sonucu yaşamını yitirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bucak Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Özlem Süzer, bu sabah nöbet bitiminde 07 D 9532 plakalı otomobiliyle Antalya'ya doğru yola çıktı. Saat 09.30 sıralarında Antalya- Burdur karayolunun Çubukbeli mevkisinde Özlem Süzer'in kontrolünden çıkan otomobil takla atarak yol kenarına savruldu. Otomobilde yalnız olan Özlem Süzer ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 ekiplerinin müdahale ettiği Özlem Süzer, ambulansla Antalya'ya hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.
 
Özlem Süzer'in eşinin de Antalya'da sağlık çalışanı olduğu belirtildi. Daha önce Antalya'da görev yapan Özlem Süzer'in ise bir süre önce Bucak Devlet Hastanesi'ne tayin olduğu kaydedildi.
 

Teröristlerden hain tuzak! Komandolar etkisiz hale getirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB son rakamları açıkladı: Harekat bölgesinde şimdiye kadar...

MSB son rakamları açıkladı: Harekat bölgesinde şimdiye kadar...

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

Türkiye'den "Bolivya'ya seyahat" uyarısı

Türkiye'den 'Bolivya'ya seyahat' uyarısı

Suudi Arabistan'da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı

Suudi Arabistan'da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı

İranlılar Türkçeyi Türk dizilerinden öğreniyor

İranlılar Türkçeyi Türk dizilerinden öğreniyor

Şehidin 'Cennete pide yollar mısın' notunu gören arıyor!

Şehidin 'Cennete pide yollar mısın' notunu gören arıyor!

Vatandaşa iyi haber: e-Devlet'ten 600 yeni hizmet

Vatandaşa iyi haber: e-Devlet'ten 600 yeni hizmet
 

POPÜLER HABERLER

Teröristlerden hain tuzak! Komandolar etkisiz hale getirdi

Teröristlerden hain tuzak! Komandolar etkisiz hale getirdi

Euro 2020'de ülkelerin giyeceği formalar belli oldu

Euro 2020'de ülkelerin giyeceği formalar belli oldu

'Işık festivali'ni kutladılar, festivalden renkli kareler

'Işık festivali'ni kutladılar, festivalden renkli kareler

İlginç yöntemlerle savaş ve casuslukta kullanılan hayvanlar

İlginç yöntemlerle savaş ve casuslukta kullanılan hayvanlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA