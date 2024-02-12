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Özlem Ural İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'nin önceki dönem il başkanlarından ve milletvekili adaylarından Özlem Ural, partisinden istifa etti.

IHA12 Şubat 2024 Pazartesi 15:36 - Güncelleme:
Özlem Ural İYİ Parti'den istifa etti
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2023 yılı Mayıs ayında yapılan genel seçimlerde milletvekili adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa eden Özlem Ural, partisinden istifa etti. E-devlet üzerinden İYİ Parti'den istifa ettiği öğrenilen Özlem Ural'dan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İYİ Parti'nin Balıkesir'de kurulduğu günden bu yana Altıeylül İlçe Başkanlığı, İl Başkanlığı görevlerinde bulunan, en son yapılan genel seçimlerde ise ikinci sıra milletvekili adayı olan Özlem Ural'ın partisinden istifa etmesi siyasi kulislerde şaşkınlığa neden oldu.

Öte yandan istifaya neden olan olayın Turhan Çömez'in Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı olduğu iddia edilirken, Ural'ın istifaya dair yarından sonra bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

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