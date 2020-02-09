09.02.2020 10:20 - Güncelleme: 09.02.2020 10:20

Öznur Serçeler kimdir? Öznur Serçeler kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Sağlam Geziyoruz programına bugün konuk olan Öznur Serçeler hakkında araştırmalar hız kazandı. Öznur Serçeler; tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 1987 yılında Kayseri'de doğdu. Öznur Seçeler, 2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un başrolde oynadığı Nuri dizisinde Kumru rolünü oynadı. Daha sonra Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenlik yaptığı Hayat Devam Ediyor adlı dram dizisinde Mina Seferidis karakterini canlandıran Öznur Seçeler, 2013 yılında ise Emret Komutanım dizisinde Albay'ın kızı rolünü oynadı. Öznur Serçeler'e dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

ÖZNUR SERÇELER KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 1987 yılında Kayseri'de doğdu. Müzik eğitimine 2001'de Mersin Üniversitesi Konservatuvarında Türkol Çankaya ile başladı. 2003'te Bilkent Üniversitesi M.S.S.F.’de Stilliana Stravreva’nın sınıfını burslu olarak kazandı. 2005 yılında Raffiele Trevesani ve Bülent Evcil ile 2008 yılında Danimarka'da Andras Adorjan ve Pierre Yves Artaud’la çalıştı.

Öznur Seçeler, World Youth Orchestra’nın 2007 projesinde yer alarak, Berlin, Kasel ve Bodrum’da konserlere katıldı. Bilkent’in farklı sanatsal aktivitelerinde, masterclasslarda çaldı ve solo resitaller verdi.

Öznur Seçeler, 2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un başrolde oynadığı Nuri dizisinde Kumru rolünü oynadı. Daha sonra Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenlik yaptığı Hayat Devam Ediyor adlı dram dizisinde Mina Seferidis karakterini canlandıran Öznur Seçeler, 2013 yılında ise Emret Komutanım dizisinde Albay'ın kızı rolünü oynadı.

Şimdiye dek 16 film ve dizide rol Öznur Serçeler, Erkenci Kuş dizisinde Leyla Aydın karakterini canlandırdı.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Bütün Çılgınlar Sever Beni / Maria - 2013

Mi Minör / Oyuncu - 2012

Sersefil (Korkuyorum Sevgilim) / Oyuncu

Rol Aldığı Diziler:

Erkenci Kuş (Leyla, TV Dizisi 2018)

Dolunay (Fatoş, TV Dizisi 2017)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (TV Dizisi 2. Sezon, Meleki Hatun, 2016)

Komedi Türkiye (Tv Programı 2015)

Evli ve Öfkeli (Pavyondaki Kadın, TV Dizisi 2015)

Boynu Bükükler (İnci, TV Dizisi 2014)

Aşkın Kanunu (Duru, TV Dizisi 2014)

Emret Komutanım: Yeniden (Banu Erdoğan, TV Dizisi 2013)

Nuri (TV Dizisi 2011)

Hayat Devam Ediyor (TV Dizisi 2011)

Rol Aldığı Filmler:

Salur Kazan: Zoraki Kahraman (Sinema Filmi 2017)

Her Şey Aşktan (Sinema Filmi 2016)

Hayati Tehlike (Linda, Sinema Filmi 2016)

Köstebekgiller 2: Gölgenin Tılsımı (Sinema Filmi 2015)

Deccal (Duygu, Sinema Filmi 2015)

Karışık Kaset (Pelin, Sinema Filmi 2014)