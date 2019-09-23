IMF heyetinin, gözlem görevini yerini getirmek üzere geldiği Türkiye'de resmi programda olmadığı halde CHP ve İYİ Parti temsilcileriyle görüşmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP'li Öztrak, İYİ Parti'li Yılmaz ile birlikte yaptığı, büyük yankı uyandıran IMF heyeti görüşmesine ilişkin konuştu.

GİZLİ GÖRÜŞME SORULDU

"IMF ile yaptığınız görüşme basına yansıdı. Bu konuda ne dersiniz? Neden gizli görüşmeye ihtiyaç duydunuz?" sorusuna Öztrak, şu yanıtı verdi:

"Gizli saklı bir görüşme yapmadık, Ankara'da bilinen bir otelin lobisinde, orada bulunan bir odada görüşme yaptık. Bu görüşmenin gizli olduğu nereden çıkarılıyor? Söylenenlere baktığımız zaman olacak iş değil, sanki IMF'yi bu ülkeye biz davet etmişiz gibi konuşuyorlar. IMF'yi 4'üncü madde kapsamında inceleme yapmak üzere ülkeye davet eden Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır.

IMF TÜRKİYE İCRA DİREKTÖRÜ'NÜN HABERİ YOK

IMF'nin, Türkiye'de yapılan tüm görüşmelerde bakanlık ve IMF Türkiye İcra Direktörü ile koordineli çalışması, söz konusu temaslara hükümet temsilcisinin eşlik etmesi gerekiyor. Belirlenen çerçeve dışında farklı bir görüşme yapılacaksa bunun bilgisinin ilgili makamlara iletilmesi esas kabul ediliyor.

Planlı görüşmeler dışında siyasi partilerle toplantı gerçekleştirilecekse, bunun ilgili parti genel merkezinde ve kurallar çerçevesinde yapılması uygun görülüyor.

Basına yansıyan "IMF heyetiyle CHP ve İYİ Parti yetkililerinin gizli görüşmesi" üzerine ise Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya, söz konusu toplantıların bilgileri dahlinde olmadığını belirterek, "Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." ifadelerini