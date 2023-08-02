Özüm Çakır: Oyunculuğun cevherleri küçük yaşlarda keşfedilmeli

Özüm Çakır, oyunculuk yeteneğinin erken yaşlarda fark edilmesinin önemine dair açıklamalarında şunları söylüyor: "Oyunculuk bir sanattır ve bu sanatın cevherleri genellikle küçük yaşlarda ortaya çıkar. Ben de küçük yaşlardan itibaren içimdeki oyunculuk tutkusunu hissettim ve bu alanda kendimi geliştirmek için çaba sarf ettim. Türkiye'nin sinema ve dizi sektöründe yeni yüzler kazandırması için de benzer bir mekanizmanın oluşturulması gerektiğine inanıyorum."



Türk sinemasının genç yeteneklere kapılarını açmasıyla birlikte daha da güçleneceğini belirten oyuncu, genç oyuncuların önünün açılması ve yeteneklerinin desteklenmesinin sektöre büyük bir katkı sağlayacağını dile getiriyor. "Oyunculuğa ilgi duyan ve yetenekli olan gençlerin önünün açılması, onların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak ve Türk sinemasına yeni soluklar getirecektir" diye ekliyor.

Özüm Çakır, oyunculuk eğitiminin de önemine vurgu yaparak, "Oyunculuk sanatı, sadece yeteneğin keşfedilmesiyle sınırlı değildir. Profesyonel bir oyuncu olmak için eğitim almak ve sürekli olarak kendini geliştirmek gerekir. Oyunculuğa ilgi duyan gençlerin, kaliteli eğitim alabilecekleri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri platformlar oluşturulmalıdır" şeklinde açıklamalarda bulunuyor.