Özür grubu atama 2019 Ocak sonuçları MEB Öğretmen özür grubu il içi atama tayin sonuçları mebbis.gov.tr.

Öğretmenlerin özür grubu yer değiştirme atama 2019 Ocak sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlerin 2019 yılı özür grubu, il içi, il dışı atama takvimi nasıl? MEB son dakika özür grubu il içi atama tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İl içi özür grubu 2019 personel atama sonuçları nasıl öğrenilecek? sorularına yanıt aranıyor. Öğretmenlerin 2019 yılında yer değiştirmeleri ile ilgili yapılan atama başvuru ile ilgili sonuçlar bugün açıklanması bekleniyor. 2019 yılı Ocak ayı öğretmenlerin eş, sağlık ve diğer nedenlere bağlı yer değiştirmelerine ilişkin özür grubu atama takvimi ve duyurusu yayınlanmıştı. Öğretmenlerin Ocak 2019 dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak 2019 tarihinde yapılacak olup MEB tarafından yayınlanan Ocak özür grubu yer değiştirme takvimine göre 2-7 Ocak 2019 tarihleri arasında öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri birinci aşama başvuruları alınmış oldu. Özür grubunda ikinci aşama olan tercih başvuruları ise 10 Ocak 2019-16 Ocak 2019 tarihleri arasında alınacak olup Ocak 2019 özür grubu atama sonuçları 18 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak.

MEB 2 Ocak itibari ile özür grubuna bağlı yer değiştirmeler kapsamında birinci aşama başvuruları alınmıştı. 2019 yarıyıl tatili kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanırken MEB sözleşmeli öğretmenler için özür grubuna bağlı yer değiştirme hakkı vermedi.



Özür grubundan yer değiştirmek isteyen öğretmenler 2-7 Ocak 2019 tarihleri arasında birinci aşamada Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci işlemlerini tamamladıktan sonra 10-16 Ocak 2019 tarihleri arasında ise yer değiştirmelerde tercihlerin yapılması ve onay sürecini tamamlayacaklar. Başvuruları onaylanan ve tercih yapan öğretmenlerden özür grubuna bağlı ataması çıkan öğretmenlerin atama sonuçları 18 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak olup tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 21 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.

İlgili takvim;

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE HAK VERİLMEDİ



Milli Eğitim Bakanlığınza bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacak.

Ocak 2019 özür grubu atama yer değiştirme takvimi kapsamında eş özrü, sağlık durumu ve diğer durumlardan dolayı başvuru yapan ve ataması çıkan öğretmenler ilişik kesme işlemlerini 21 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılabilecekler.



I. Aşama Başvurular: 02 Ocak 2019 – 07 Ocak 2019

II. Aşama Tercihler: 10 Ocak 2019 – 16 Ocak 2019

Atamalar: 18 Ocak 2019

İlişik kesme: 21 Ocak 2019







2019 İL İÇİ VE İL DIŞI ATAMA



İl içi atama;



Öğretmenlerin 2019 yılı il içi yer değiştirme işlemleri yayınlanan takvim doğrultusunda yapılacak olup il içi atama başvuruları 21 Mayıs 2019 tarihi ile 24 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak. İl içi atama sonuçları 29 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak olup il içinden yer değiştiren yani ataması çıkan öğretmenler 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren ilişik kesebilecekler.



Başvurular : 21 Mayıs 2019 – 24 Mayıs 2019

Atamalar : 29 Mayıs 2019

İlişik kesme: 14 Haziran 2019



İl dışı atama;



Öğretmenlerin 2019 yılı iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için yayınlanan takvime göre il dışı atama başvuruları 10 Haziran 2019 – 14 Haziran 2019 tarihleri arasında alınacak.



2019 yılı il içi atama ve iller arası yer değiştirme takvimi;

2019 yılı il içi atama takvimi



2019 il dışı atama sonuçları 18 Haziran 2019 tarihinde sonuçlanacak. İller arası tayin sonucu ataması çıkan öğretmenler 28 Haziran 2019 tarihinden itibaren ilişik kesebilecekler.



AĞUSTOS 2019 ÖZÜR GRUBU TAYİNİ



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019 yılı öğretmen atama yer değiştirme takvimine göre 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde yapılacak olan eş, sağlık ve diğer özür grubu atamalarında birinci aşama başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak. Birinci aşama başvuruları onaylanan öğretmenler ikinci aşamada tercih yapacaklar.



Ağustos 2019 özür grubu takvimi;



I. Aşama Başvurular: 05 Ağustos 2019 – 09 Ağustos 2019

II. Aşama Tercihler: 22 Ağustos 2019 – 27 Ağustos 2019

Atamalar: 29 Ağustos 2019

İlişik kesme: 02 Eylül 2019



İkinci aşama özür grubu tercih başvuruları ise 22-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak. Ağustos 2019 öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonucu ataması çıkan öğretmenler 2 Eylül 2019 itibariyle ilişik kesebilecekler.

ESKİ HABERLER

İsteğe bağlı yer değiştirmelere;



1- Öğretmenlerden kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.



2- Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;



a) sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar,



b) Başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar, istemeleri halinde üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan il içinde veya il dışındaki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.



3- Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin; a) İl içinde yer değiştirecekler bakımından kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda, iller arasında yer değiştirecekler bakımından ise bulunduğu ilde fiilen öğretmen (sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirdiği süreler dâhil), veya eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler,



b) Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, norm kadro fazlası olmaları, hizmetin gereği ve benzeri çeşitli nedenlerle idari tasarrufla istekleri doğrultusunda veya resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumunda veya ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, daha önceki eğitim kurumlarında veya ilde geçen hizmet süreleri birlikte,



c) Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında idari tasarrufla yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri birlikte, değerlendirilir.



4- Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler ile eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, üç yıllık çalışma şartı aranmaksızın il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Ancak, bu kapsamda bulunan öğretmenlerden iller arası

yer değiştirme isteğinde bulunacaklar il genelinde alanlarında öğretmen ihtiyacı olmaması halinde süre şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.



5- Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır; ancak, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değişikliği isteğinde bulunabilecektir.



6- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.



7- Soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il’e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan (yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren) üç yıl geçmeden yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.



8- Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.



9- Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan yer değiştirmeler iptal edilecektir.



10- Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edecektir.



11- Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri görevli, yetkili ve sorumludur.



12- Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.



13- Başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen sorumludur. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesi yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir. Ancak, başvurunun il millî eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra hiçbir surette düzeltme yapılmayacaktır.





14- Yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.



15- Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır. Başvurular, başvurunun yapıldığı veya izleyen gün içinde eğitim kurumu müdürlüklerince; eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün içinde ise ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Son gün yapılan başvuruların onay işlemleri aynı gün tamamlanacaktır.



16- Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaktır



17- Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilecektir.



18- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve “Bilgi Teknolojileri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecektir.



19- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.



20- Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerine daha önce atanmış olup bu görevlerinden ayrılanlar ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.



21- Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.



22-Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde değiştirme isteğinde bulunabilecektir.



23- Öğretmenler, yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecektir.





25- Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.



26-İsteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir.



28- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.