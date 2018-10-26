PAEM nedir komiser yardımcısı alımı nasıl yapılır PAEM meslek içi komiser alımı başvuru şartları açıklandı mı

Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü (PAEM) nedir? PAEM komiser yardımcısı alımı nasıl olur? PAEM meslek içi 500 komiser yardımcısı alımı başvuru şartları açıklandı mı? PAEM internet sorgusu başvru işlemi nasıl yapılır? soruların yanıtlarını araştıranlar için detaylar haberimizde. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 450 erkek 50 kadın olmak üzere toplamda 500 komiser yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. PAEM tarafından yapılan yazılı açıklama ile duyurulan Emniyet mensupları içerisinden 500 komiser yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. PAEM tarafından yapılan açıklamada 450'si erkek 50'si kadın olmak üzere 500 memurun ilk derece amirlik eğitimi Komiser yardımcılığına alınacağı duyuruldu. 2018 PAEM 500 komiser yardımcısı başvuru şartları ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2018 Yılı 5. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi sınavı için emniyet mensubu adaylar (meslekte fiilen iki yılını dolduran ve kırkbeş yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları) arasından (450) erkek (50) kadın toplam (500) memurun ilk derece amirlik eğitimine (komiser yardımcısı adayı) alımı yapılacaktır.

PAEM KOMİSER YARDIMCILIĞI BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Ön başvurular 26 Ekim – 05 Kasım 2018 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır. Sınav tarihi ve sınav yerlerine ilişkin duyuru bilahare yapılacaktır.



KOMİSER YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN?



Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 200 TL, 26 Ekim 2018 saat 09.00’dan 05 Kasım 2018 saat 17.00’a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan PAEM 2018 Yılı 5. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı hesabına yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank İnternet Bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. (Diğer Bankaların, İnternet Bankacılığı ve ATM’lerinden Başvuru Ücreti Yatırma İşlemi Yapılmayacaktır.) Ön başvuruda adaylar tarafından ödenen sınav başvuru ücretinin hiçbir durumda geri iadesi yapılmayacaktır. (Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.)



Sınav ücretini ödeyecek adayların T.C. kimlik numaralarının dekontun açıklama kısmında bulunması zorunludur. Dekontun açıklama kısmında T.C. kimlik numarası yazmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.



Konuya ilişkin diğer hususlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.



2018 Yılı 5. Dönem Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Emniyet Mensubu Öğrenci Adaylığına Başvurmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar



PAEM’e başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,



Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,



Sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibari ile kırkbeş yaşından gün almamış olmak, (01/01/1974 ve sonrası doğanlar)



Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,



Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,



Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.



PAEM’e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

• Sınav ücretini ödeyecek adayların T.C. kimlik numaralarının dekontun açıklama kısmında bulunması zorunludur. Dekontun açıklama kısmında T.C. kimlik numarası yazmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Konuya ilişkin diğer hususlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.



2018 Yılı 5. Dönem Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Emniyet Mensubu Öğrenci Adaylığına Başvurmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

PAEM’e başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:



• En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,



• Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,



• Sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibari ile kırkbeş yaşından gün almamış olmak, (01/01/1974 ve sonrası doğanlar)

• Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

• Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,



• Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

PAEM’e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

PAEM Emniyet Mensubu Öğrenci Alımı



Bilindiği üzere polis memurları içerinde şartlara haiz personeller arasından 2014 yılına kadar Komiser Yardımcılığı Sınavı adı altında yapılan sınavla komiser yardımcısı adayı alınmaktaydı. Ancak bu alım 2015 yılında polis memurları arasından paeme alım yapılarak değiştirildi. Emniyet mensupları da artık dışarıdan alım gibi polis amirleri eğitim merkezinde alacakları eğitimle komiser yardımcısı olabilecekler. Peki polis memurlarında paem girişi için aranan şartlar neler? Polis memurları arasından alımı yapılan paem şartları şunlardır;



1) En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

3) Sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibari ile kırkbeş yaşından gün almamış olmak,

4) Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

5) Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,

6) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.



Bu şartlara haiz olan polis memurları yapılacak olan polis amirleri eğitim merkezi sınavına başvuru da bulunabiliyorlar. Sınav içeriği ile ilgili tüm konuları diğer yazılarımızda sizlerle paylaşacağız.



PAEM Emniyet Mensubu Olmayan Öğrenci Alımı



Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak eğitim veren Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2015 yılı için Ağustos ayında ilan yayınlamış ve eğitim öğretim için 1800 erkek 200 bayan olmak üzere 2000 aday Paem merkezine alınmıştır. Polis amirleri eğitim merkezine başvuran lisans mezunu adaylarda aranan şartlara aşağıda kısa ve öze şekilde sizlerle paylaşacağız.



1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,



3) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav için belirlenen taban puanın en az % 90’ını almış olmak,



4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,



5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,



7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,



8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,



9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,



11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,



12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,



13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,



14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. (2) PAEM’e başvuran adayların birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.



Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar polis amirleri eğitim merkezine başvurularını yapabilirler. Yapılacak olan alımlarla ilgili detaylı bilgileri diğer yazılarımızda bulabilirsiniz.