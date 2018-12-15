PAEM polis alımı 2018 sınav soruları nasıldı Polis Akademisi son dakika PAEM sonuçları ne zaman açıklanacak pasonuc.pa.edu.tr

PAEM polis alımı 2018 sınav soruları nasıldı? Polis Akademisi son dakika PAEM sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak? 16 Aralık PAEM sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? PAEM sınav sonuçları nereden görüntülenir? soruların yanıtları araştırılıyor. Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) komiser yardımcısı alımı yapılmaya devam ediyor. Söz konusu alıma ilişkin sınav 16 Aralık'ta yapıldı. Sınav sonrası; Polis Meslek Mevzuatı, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ceza Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İnsan Hakları ve Genel Kültür çıkmış PAEM sınav soruları cevapları merak ediliyor. Toplam 500 Komiser Yardımcısının istihdam edileceği PAEM sürecine dair merak edilen açıklama Polis Akademisi Başkanlığı'ndan geldi. PAEM sonuçları için beklenti içerisinde olan adaylara yapılan duyuru ile sürece dair bilgi aktarımı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde de Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2018 Yılı 4. Dönem Lisans Mezunu Komiser Yardımcısı Adayı 1.Yedek Yerleştirme Sonuçları açıklandı. İşlemlerini tamamlayan adaylar sınavları başarı ile geçtikleri takdirde atamaları gerçekleşecek. PAEM polis alımı yazılı sınav sonuçları son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Halihazırda Emniyet teşkilatında en az iki yıllık görev süresini dolduran polislerin müracaat edebildiği Polis Akademisi PAEM Komiser Yardımcılığı sınavı, 16 Aralık tarihinde belirlenen salonlarda gerçekleştirilecek. Aralık ayının 10 ila 15'i arasında Anadolu Üniversitesi üzerinden sınav giriş belgelerini temin edebilecek olan adaylar, bu sınav için kayıtlarını ise 15-23 Kasım tarih aralığında tamamlayabilecek.



ADAY’ların sınav giriş belgesine erişebilmesi, sınav sonrasında sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazları için üniversitenin sınav hizmetleri web sayfasında yayınlanan Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Emniyet Mensubu Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı İnternet Kayıt Kılavuzu’ndaki adımları izleyerek sınav hizmetleri web sitesine kayıt olmaları ve sınava katılmak istedikleri sınav merkezini seçmeleri gerekmektedir. Sınav takviminde belirtilen tarihlerden sonra, sınav merkezi değişikliği yapılmayacaktır. Sınav başvurusu yapmayan veya başvurusunu zamanında tamamlamayan ADAY’lar sınava alınmayacaktır.





Sınav, 16 Aralık 2018 Pazar günü saat 14.00’te tek oturum halinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 (onbir) sınav merkezinde gerçekleştirilecektir.



Yazılı sınav sonrasında yapılacak Fiziki Yeterlik ve Sözlü/Mülakat Sınavları ile ilgili hususlar daha sonra duyurulacaktır.

PAEM SONUÇLARI VE SINAV TAKVİMİ HAKKINDA BAZI BİLGİLER



ADAY’ların sınav giriş belgesine erişebilmesi, sınav sonrasında sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazları için üniversitenin sınav hizmetleri web sayfasında yayınlanan Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Emniyet Mensubu Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı İnternet Kayıt Kılavuzu’ndaki adımları izleyerek sınav hizmetleri web sitesine kayıt olmaları ve sınava katılmak istedikleri sınav merkezini seçmeleri gerekmektedir. Sınav takviminde belirtilen tarihlerden sonra, sınav merkezi değişikliği yapılmayacaktır. Sınav başvurusu yapmayan veya başvurusunu zamanında tamamlamayan ADAY’lar sınava alınmayacaktır.

Sınav, 16 Aralık 2018 Pazar günü saat 14.00’te tek oturum halinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 (onbir) sınav merkezinde gerçekleştirilecektir.

TARİH TARAF İŞİN TANIMI 15-23.11.2018 ÜNİVERSİTE Sınava girecek ADAY’ların yazılı sınav internet kayıt işlemlerinin alınması. (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/) 10-15.12.2018 ÜNİVERSİTE Sınav giriş belgelerinin ADAY’ların erişimine açılması.

(https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/) 16.12.2018 ÜNİVERSİTE Sınavın tek oturum halinde gerçekleştirilmesi. 17-19.12.2018 ÜNİVERSİTE ADAY’ların sınav uygulamasına ve sınav sorularına yönelik itirazlarının alınması. (ADAY’lar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ÜNİVERSİTE’nin Sınav Hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” vasıtasıyla yapacaklardır. Yapılan itirazların geçerli olabilmesi için ADAY’ların her bir itiraz türü için, Sınav İtiraz Formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. ) 19.12.2018 ÜNİVERSİTE ADAY’ların sınav uygulamasına ve sınav sorularına dair itirazların ıslak imzalı çıktılarının mesai bitimine (18.00) kadar Üniversiteye ulaştırılması. (Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.) 26.12.2018 AKADEMİ Sınav sonuçlarının ADAY’lara duyurulması. 26-28.12.2018 ÜNİVERSİTE ADAY’ların sınav sonuçlarına yönelik (maddi hataya dair) itirazlarının alınması. (ADAY’lar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ÜNİVERSİTE’nin Sınav Hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” vasıtasıyla yapacaklardır. Yapılan itirazların geçerli olabilmesi için ADAY’ların her bir itiraz türü, Sınav İtiraz Formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. 28.12.2018 ÜNİVERSİTE ADAY’ların ıslak imzalı sınav sonuç itiraz (maddi hataya dair) çıktılarının mesai bitimine (18.00) kadar Üniversiteye ulaştırılması. (Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.) 07.01.2019 AKADEMİ İtiraz sonuçlarının ADAY’lara duyurulması.

Yazılı sınav sonrasında yapılacak Fiziki Yeterlik ve Sözlü/Mülakat Sınavları ile ilgili hususlar daha sonra duyurulacaktır.

NELER SORULACAK?



Toplam 100 (yüz) adet sınav sorusu ÜNİVERSİTE tarafından güncel mevzuata göre, çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı, 2 (iki) kitapçık türünde ve hesap makinesi kullanılmayacak şekilde hazırlanacaktır. Sınav sorularının dağılımı aşağıdaki konularda ve belirtilen oranlarda olacaktır:



a) Polis Meslek Mevzuatı (%30)

b) Ceza Muhakemesi Hukuku (%10)

c) Ceza Hukuku (%10)

d) Anayasa Hukuku (%10)

e) İdare Hukuku (%10)

f) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10)

g) İnsan Hakları (%10)

h) Genel Kültür (%10)

PAEM 1. YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2018 Yılı 4. Dönem Lisans Mezunu Komiser Yardımcısı Adayı 1.Yedek Yerleştirme Sonuçları açıklandı.







Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuru şöyle;



2018 yılı PAEM giriş sınavları sonucunda yedek aday olarak belirlenen ve 1.Yedek planlamasında müracaat sırası gelen yedek adayların PAEM Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 22.Maddesinin 2.fıkrası gereğince en geç 17/12/2018 Pazartesi günü saat 17.00’e kadar planlamaları yapılan Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Müracaat sırası gelmeyen adayların 2.Yedek planlamasını www.pa.edu.tr adresinden takip etmeleri gerekmektedir.

PAEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.





NOT : Erkeklerde 1. Yedek adaydan 220. Yedek adaya (220. Yedek aday dahil) kadar, bayanlarda 1. Yedek adaydan 11. Yedek adaya kadar (11. Yedek aday dahil) müracaat sırası gelmiştir.





Adayların intibak eğitimine ;





1. 10 Adet Biyometrik Fotoğraf (sakalsız ve bıyıksız son iki ay içerisinde çekilmiş)

2. 2 Adet Noterden tasdikli Lisans Diploması Fotokopisi ve kazandı belgesi çıktısı

3. 2 Adet Lise Diploma Fotokopisi

4. 2 Adet düz lacivert renk kumaş pantolon

5. 2 Adet Mavi Gömlek

6. Düz desensiz tek renk lacivert kravat

7. Siyah Ayakkabı (eğitim esnasında kullanılacağı için esnek ve rahat olmasına dikkat edilmesi)

8. Siyah Mont (Hava Koşulları Dikkate Alınarak)

9. Eşofman Takımı ile Spor Ayakkabısı (Siyah veya Lacivert Tek Renk)

10. Terlik (Mavi veya Siyah Tek Renk)

11. Yeteri kadar Siyah Çorap

12. Pijama Takımı, şampuan,banyo ve el sabunu,banyo ve el havlusu ile tıraş malzemeleri

13. Kış mevsimi olması dolayısıyla alt-üst siyah termal içlik



Günlük kullanımda giyilecek elbiselerin en az 3 hafta kullanabilecek şekilde getirilmesi gerekmektedir.





E- Devlet üzerinden istenilen belgelerin çıktıları kabul edilecektir.

Adaylar sınav sonuçlarını, Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr/ internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecekler.



POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR



1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,



3) 2015 yılı içinde yapılan KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak,



4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,



5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,



7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,



8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,



9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,



11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,



12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,



13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,



14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.



(2) PAEM'e başvuran adayların birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.