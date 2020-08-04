İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Ağustos 2020 Salı / 14 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9507
  • EURO
    8,2289
  • ALTIN
    441.551
  • BIST100
    1122.72
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Pakdemirli: Mangal konusu bugün İçişleri Bakanlığı'nın gündeminde
Güncel

Bakan Pakdemirli: Mangal konusu bugün İçişleri Bakanlığı'nın gündeminde

Bakan Pakdemirli, 'Yangına hassas dönemlerde bırakın mangal yapmayı vatandaşlarımızın girmemesi gerekiyor. İçişleri Bakanımız akşam üzeri konuyu tekrar değerlendirmeye alacaklarını ve bu konuyla ilgili çalışma yapacaklarını söyledi' dedi.

04 Ağustos 2020 Salı 11:29 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 11:43
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli TRT Haber'in yayınına konuk oldu. Orman yangınları ile ilgili son durumu paylaşan Bakan Pakdemirli, yangınların yüzde 90'ının insan kanaklı olduğuna dikkat çekti.

Bakan Pakdemirli ormanlarda mangalın nasıl önleneceği ile ilgili soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Yangına hassas dönemlerde bırakın mangal yapmayı vatandaşlarımızın ormana girmemesi gerekiyor. İçişleri Bakanımız akşam üzeri konuyu tekrar değerlendirmeye alacaklarını ve bu konuyla ilgili çalışma yapacaklarını söyledi. Yangınların tek sebebi mangal değil ama ısının çok arttığı nemin düştüğü dönemde vatandaşları bilinçlendirmek ve bu konuya hassasiyet göstermek gerekiyor" dedi. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.