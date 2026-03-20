İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2026 Cuma / 2 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2968
  • EURO
    51,3098
  • ALTIN
    6648.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pakistan-Afganistan hattında ''roket'' krizi: İslamabad iddiaları yalanladı
Pakistan-Afganistan hattında ''roket'' krizi: İslamabad iddiaları yalanladı

Afganistan hükümeti, Pakistan'ın 72 roket saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerken, Pakistan bu iddiayı reddetti.

20 Mart 2026 Cuma 13:45
ABONE OL

Kabil merkezli Tolo News kanalının haberine göre, Kunar bölgesi Enformasyon ve Kültür Bakanlığı Enformasyon Şefi Ziaur Rahman Spinghar, Pakistan'ın 72 roket saldırısı düzenlediği iddiasında bulundu.

Pakistan'ın iki ülke arasındaki ateşkesi ihlal ettiğini öne seren Spinghar, saldırılarda can kaybı olmadığını belirtti.

Geo News kanalının haberine göre, Pakistan, söz konusu iddiaları reddetti.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pakistan hiçbir ateşkes ihlalinde bulunmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, 18 Mart'ta Ramazan Bayramı ve Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebi üzerine Pakistan'ın Afganistan'a yönelik askeri operasyonları geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid de Afganistan'ın operasyonları geçici olarak durdurduğunu duyurmuştu.

- PAKİSTAN-AFGANİSTAN ÇATIŞMASI

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

  • Afganistan hükümeti
  • Pakistan
  • ateşkes ihlali

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.