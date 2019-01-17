Pakistan Başbakanı Han, Türkiye ile ticareti artırmak için bir bakanlık komitesi kurdu

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin Türkiye’yle ekonomik ilişkilerini uzun vadeli olarak stratejik bir temele oturtmak için harekete geçti.

Sekiz kişiden oluşan bir bakanlık komitesi kuran Başbakan Han, Stratejik Ekonomi Çerçevesi (SEÇ) adı verilen bu uzun dönemli iş birliğinin sağlam temele oturmasını ve gerekli konuların Türkiye’yle istişare edilmesini sağlayacak.

Söz konusu karar Pakistan Başbakanı Han’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinin hemen ardından alınırken, Pakistan basınında yer alan habere göre, tarafların SEÇ kapsamında taslak plan oluşturması bir ay içerisinde başlayabilecek.

Türkiye tarafındaki komiteye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlık edeceği bilgisi yer alan habere göre, Pakistan tarafında ise bu pozisyona Ekonomi Bakanı Asad Umar getirildi.

Pakistan tarafındaki komitenin dün bir toplantı gerçekleştirerek Pakistan-Türkiye Stratejik Ekonomi Çerçevesi üzerinde çalıştığı aktarılan haberde, Pakistan Ekonomi Bakanı Umar’ın “bu çerçevenin Türk tarafına da sunulduğunu ve onay alındığını” söylediği aktarıldı.

Mevcut Türkiye-Pakistan ilişkilerini çok daha öteye taşıması planlanan yeni çerçevede ticaret ve ekonominin yanı sıra sağlık, savunma üretimi, havacılık, turizm, emlak ve maden arama gibi konuların da güçlendirilmesiyle ikili ilişkilerin kuvvetlendirilmesi planlanıyor.