20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8652
  • 6,4784
  • 280.069
  • 99716.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Pakistan Başbakanı'ndan Başkan Erdoğan'a destek telefonu

Pakistan Başbakanı İmran Han, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

Pakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Han ve Erdoğan bugün bir telefon konuşması gerçekleştirdi.

Açıklamada, görüşmede Türkiye'nin terör koridoruna ilişkin kaygılarının Pakistan tarafından anlaşıldığının dile getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Terörün 70 binden fazla can aldığı, 3 milyondan fazla mültecinin bulunduğu bir ülke olarak Pakistan, 40 bin vatandaşını teröre kurban etmiş Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehdit ve zorlukların farkındadır. Pakistan her zaman olduğu gibi Türkiye'nin arkasındadır ve Türkiye'yi tamamen desteklemektedir. Türkiye'nin güvenliği, bölgesel istikrar ve Suriye'de barışçıl çözüm için attığı adımları destekliyor, başarılı olmaları için dua ediyoruz."

Han'ın görüşmede, Erdoğan'ın Pakistan'a yapmayı planladığı ziyareti dört gözle beklediğini de aktardığı ifade edildi.

- "TÜRKİYE'NİN BAKIŞ AÇISINA SAYGI DUYUYORUZ"

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Multan kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pakistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine destek olan iki dosttur. Türkiye ile temas halindeyiz ve Suriye konusundaki bakış açılarına saygı duyuyoruz." dedi.

Batı ülkelerinden Barış Pınarı Harekatı'na karşı yapılan açıklamalara da değinen Kureyşi, "O liderler bizim kaygı duyduğumuz 8 milyon Keşmirlinin Hint ablukasına alınması konusunda ise sessiz kalmayı tercih ediyor." diye konuştu.

Komandolar Fırat´ın doğusunda ilerliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'dan 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı: Şüphemiz yok

Rusya'dan 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı: Şüphemiz yok

Hamas'tan İsrail'e çok sert 'Türkiye' tepkisi

Hamas'tan İsrail'e çok sert 'Türkiye' tepkisi

STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

'Harekatın başarısı için hükümetimizin yanındayız'

'Harekatın başarısı için hükümetimizin yanındayız'

Kirli oyun! Teröristler kiliseden Mehmetçiğe saldırı düzenledi

Kirli oyun! Teröristler kiliseden Mehmetçiğe saldırı düzenledi

Terör örgütünde Barış Pınarı Harekatı paniği: Sınırı yükselttiler

Terör örgütünde Barış Pınarı Harekatı paniği: Sınırı yükselttiler

Görüntüler El Bab'dan! Ve geliyorlar

Görüntüler El Bab'dan! Ve geliyorlar

Azerbaycan'dan 'Barış Pınarı' açıklaması

Azerbaycan'dan 'Barış Pınarı' açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

Dünyadaki en ünlü 15 köprü!

Dünyadaki en ünlü 15 köprü!

Barış Pınarı Harekatı'nda bir ilk! Teröristlere göz açtırmıyorlar

Barış Pınarı Harekatı'nda bir ilk! Teröristlere göz açtırmıyorlar

Terör örgütünden hain saldırı!

Terör örgütünden hain saldırı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA