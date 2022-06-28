Pakistan Cemaati İslami Partisi'den İsmailağa Cemaatine taziye mesajı

Pakistan'ın köklü siyasi partilerinden Cemaati İslami lideri Siracul Hak, 23 Haziran Perşembe günü hayatını kaybeden Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayınladı.

Mesajına İsmailağa Cemaati'nin yeni seçilen lideri Hasan Kılıç Hocaya selam ve dualarını ileterek başlayan Siracul Hak, Mahmud Efendi'nin vefat haberinden dolayı duyduğu üzüntüyü iletti.

Mahmud Efendinin irtihalinin sadece Türkiye'deki milyonlarca tabisi, öğrencisi ve müritlerini değil, İslam Aleminin çeşitli bölgelerindeki tüm sevenlerini hüzün ve eleme gark ettiğini belirten Cemaati İslami "emiri" şu ifadeleri kullandı: "Şeyh Efendi terbiye ve tezkiyenin bir örneği idi. Hayatını İslam davetine, Arapça dili ve Şer'i ilimlerin öğretilmesine adamıştı. Şeyh Efendi'nin hayatının özveri ve fedakarlıkta bir meşale olduğu açıktır. Çok zor şart ve ortamlarda din ilimlerinin bekası ve korunması için mücadele etmiş ve tüm bir nesle gayret ve dine hizmet tutkusu aşılamıştır. Bugün, onun paha biçilemez hizmetlerinin bereketi ile Türkiye toplumu yüksek değerleri ve onurlu gelenekleri yönünde ilerlemektedir."

"Kadir olan Allah'tan duamız, bizler ve Müslümanlar adına Şeyh Efendi'yi hayırla mükafatlandırması ve mükafatını güzelleştirmesi, menzilini bereketlendirmesi ve Firdevs Cennetine alması, güzel yoldaşlar olan Nebiler, Sıddıklar ile haşir etmesidir. Aynı şekilde Allah Celle Celalehu'dan dileğimiz ailesi, yakınları ve muhibbanına sabır ve teselli ihsan etmesidir." Duasını dile getiren Siraculhak, partilerini temsilen bir heyetin cenazeye katıldığını da hatırlattı.

Genel Sekreter Emirul Azim başkanlığında, uluslararası ilişkiler sorumlusu Asıf Lokman Kadı'nın da içerisinde bulunduğu Pakistan Cemaati İslami heyeti Mahmut Efendi'nin cenazesine iştirak etmişti. Cemaati İslami lideri, cenazeye genel anlamda Pakistan halkı ve özelde de Cemaati İslami mensuplarının taziyelerini iletmek üzere katıldıklarını sözlerine ekledi.