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Pakistan'a yanlışlık füze fırlatmışlar! Hindistan'dan açıklama geldi

Pakistan'a geçen hafta yanlışlıkla füze fırlatan Hindistan yönetimi, ülkenin füze sistemlerinin “güvenli” olduğunu açıkladı.

AA15 Mart 2022 Salı 13:57 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 13:57
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Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, parlamentoda milletvekillerine yaptığı açıklamada, ülkenin füze sistemlerinin "çok güvenilir ve emniyetli" olduğunu kaydetti.

Füzenin yanlışlıkla ateşlenmesinin nedenini tespit etmek için resmi soruşturma açılacağını belirten Singh, ayrıca füzenin silah sisteminin bakım, incelenmesi ve operasyonlarının standart prosedürlerinin de gözden geçirileceğini aktardı.

Singh, belirlenen eksikliklerinin derhal giderileceğini ifade etti.

Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir süpersonik nesnenin ülke hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletine düştüğünü, nesnenin silahsız bir füze olduğunun tahmin edildiğini belirtmişti. İslamabad yönetimi, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti.

Hindistan Savunma Bakanlığınca 11 Mart'ta yapılan açıklamada, 9 Mart'ta rutin bakım sırasında teknik bir arıza sebebiyle savaş başlığı taşımayan füzenin yanlışlıkla fırlatıldığı ve bunun Pakistan'a düştüğü doğrulanırken, olay "son derece üzücü" olarak nitelendirilmişti.

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