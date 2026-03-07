İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Pakistan'da bombalı saldırıda 2 polis öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bulunan pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi, 31 kişi yaralandı.

AA7 Mart 2026 Cumartesi 20:25 - Güncelleme:
Pakistan'da bombalı saldırıda 2 polis öldü
ABONE OL

Dawn gazetesinin haberine göre, polis yetkilileri, eyaletin Güney Veziristan bölgesine bağlı Wana kentindeki pazar alanında devriye gezen polisleri hedef alan bir bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Yetkililer, 2 polisin olay yerinde hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 31 kişinin de saldırıda yaralandığını belirtti.

Wana kenti polis yetkilisi Asghar Ali Shah, patlayıcının pazar yerindeki bir marketin girişine yerleştirildiğini, uzaktan kumanda veya zaman ayarlı düzenekle infilak ettirildiğini aktardı.

Olayın ardından güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alırken, saldırının sorumlularını belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldı ve bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

- PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.