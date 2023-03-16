İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2023 Perşembe / 24 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0011
  • EURO
    20,1708
  • ALTIN
    1171.76
  • BIST100
    5229.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pakistan'da Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği
Güncel

Pakistan'da Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümleri dolayısıyla tören düzenlendi.

AA16 Mart 2023 Perşembe 21:14 - Güncelleme:
Pakistan'da Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği
ABONE OL

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesindeki Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği işbirliğinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümleri dolayısıyla TMV'ye ait okulda etkinlik düzenlendi.

Programa, Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Azerbaycan ve KKTC'den büyükelçi ve temsilciler, Pakistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları, veliler ve öğrenciler katıldı.

Konuşmasına 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitirenleri anarak başlayan Savunma Bakanı Asıf, iki ülke arasındaki eşsiz kardeşlik ve dayanışmanın önemine dikkati çekti.

Törende, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy ve Muhammed İkbal'i konu alan tiyatro oyunu gösterildi, Çanakkale şehitleri ve Türk halkının kurtuluş mücadelesiyle ilgili şiirler okundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.