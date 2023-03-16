Pakistan'da Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesindeki Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği işbirliğinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümleri dolayısıyla TMV'ye ait okulda etkinlik düzenlendi.



Programa, Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Azerbaycan ve KKTC'den büyükelçi ve temsilciler, Pakistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları, veliler ve öğrenciler katıldı.

Konuşmasına 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitirenleri anarak başlayan Savunma Bakanı Asıf, iki ülke arasındaki eşsiz kardeşlik ve dayanışmanın önemine dikkati çekti.

Törende, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy ve Muhammed İkbal'i konu alan tiyatro oyunu gösterildi, Çanakkale şehitleri ve Türk halkının kurtuluş mücadelesiyle ilgili şiirler okundu.