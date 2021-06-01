Pakistan'da eğitim alan Türk öğrencilerin kurduğu dernek ihtiyaç sahiplerini temiz içme suyuna kavuşturdu

AA 01 Haziran 2021 Salı 12:13 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 12:13

Ülkenin çeşitli şehirlerinde su kuyusu açma faaliyetleri yürüten PAMDER, temiz suya ihtiyaç duyan tüm bölgelere ulaşmayı hedefliyor.

Pakistan'da 2005'te meydana gelen depremin ardından kurulan ve bugüne kadar binlerce su kuyusu açan PAMDER, eğitim, kurban faaliyetleri ve okul projeleri gibi çalışmalar da yürütüyor.

PAMDER Pakistan Koordinatör Yardımcısı ve iş insanı Talha Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır Pakistan'da yaşadığını belirterek "2005 Pakistan depremi ve 2010'daki sel felaketinden bu yana 20'nin üzerinde dernekle çalıştık. Gıda, kurban, okul projeleri, eğitim destek faaliyetleri, ev inşası gibi çeşitli alanlarda insanlara destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Uğurlu, başkent İslamabad'a 650 kilometre uzaklıktaki Muzaffergarh şehrine 54 su kuyusu açmak için geldiklerini ifade ederek "Bugüne kadar binlerce su kuyusu açtık. Muzaffergarh suya çok ihtiyaç duyan bir şehir. Özellikle köyler. Çalışmalarımızı bu şehirde yoğunlaştırdık." diye konuştu.

- KÖYLERE MOTOSİKLETLER İLE ULAŞILIYOR

AA muhabirinin de eşlik ettiği su kuyusu açma faaliyetleri titiz bir çalışmayla yürütülüyor.

Aylar öncesinden ihtiyaç sahibi köyler tespit edilerek sondaj çalışmalarına başlanıyor. Söz konusu işlemler tamamlandıktan sonra da resmi açılış için bölgeye tekrar gidiliyor.

Başkent İslamabad'dan Muzaffergarh'a kadar araçlarla seyahat edilirken kuyuların açılacağı köylere motosikletlerle ulaşılıyor.

- "ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU OLDU"

Kaççişedu köyünden Abdulmecid Han, su kuyusunun açılmasından memnun olduklarını dile getirerek "Su kuyusundan ötürü çok teşekkür ederiz. Çocuklar çok mutlu oldu." dedi.

Han, köyde 400-500 hane bulunduğunu söyleyerek kuyunun kendilerine bir kolaylık olduğunu ifade etti.

Ahmet Safi de köylerinde temiz su olmadığını belirterek "Türkler bizim için su kuyusu açtı. Bizim bu bölgelerde daha fazla su kuyusuna ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Köylerinde tuvalete de gereksinim duyduklarını, sel ve yağmurda perişan olduklarını vurgulayan Safi, "Türk halkından bu ihtiyaçlarımızın karşılanması için yardım talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKLER BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Kukazivala köyünden Allah Vasai ve Kumdan Mayi, Türklerin köylerine su kuyusu açmasından çok memnun olduklarını söyledi.

Aynı köyden Hak Navaz da su kuyusuna çok ihtiyaçları olduğunu ifade ederek "Türkler su kuyusunu yaptı ve ihtiyacımız giderildi. Türkler bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Çabasir köyünden Amira Bibi, su kuyusu açıldığı için çok mutlu olduklarını vurgulayarak "Biz fakir insanlarız. Bizim buna ihtiyacımız vardı." dedi.

İşçilik yaparak geçimlerini kazandıklarını ve yardıma ihtiyaçları olduğunu dile getiren Bibi, "Artık çok yorulduk. Açlıktan, susuzluktan ölüyoruz. Tarım aletlerimizi bile tamir ettiremiyoruz. Elektrik, tuvalet yok. Çocuklarımız perişan vaziyette. Arsalarımız sel sebebiyle yok oluyor." ifadelerini kullandı.

Kurak iklime sahip Muzaffergarh'ta bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık 54, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında bir derece olarak gerçekleşti.

Pakistan'da en yüksek sıcaklıkların görüldüğü birkaç şehirden olan Muzaffergarh'ta mayıs, haziran ve temmuz aylarında ortalama sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrediyor.