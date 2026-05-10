Pakistan'daki terör saldırısına Türkiye'den sert tepki... ''En güçlü şekilde kınıyoruz''

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis karakoluna yönelik düzenlenen intihar saldırısı 15 polisin hayatına mal oldu. Türkiye, saldırıyı en güçlü biçimde kınayarak Pakistan halkına başsağlığı diledi. Dışişleri Bakanlığı, terörün her türüne karşı Pakistan ile omuz omuza durmaya devam edileceği mesajını verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT KINAMA VE BAŞSAĞLIĞI

Türkiye, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Pahtunhva eyaletinde bir polis karakoluna yönelik düzenlenen terör saldırısının en güçlü bir şekilde kınandığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin terörün her türü ve tezahürüne karşı mücadelesinde Pakistan ile dayanışma içinde olmaya devam edeceği vurgulandı.

Dün, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis noktasına düzenlenen intihar saldırısında 15 polisin öldüğü bildirilmişti.